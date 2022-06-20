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Gündem Eşcinsel sapkınların Taksim yürüyüşüne Müslümanlardan geçit yok! 'Asla izin vermeyeceğiz'
Gündem

Eşcinsel sapkınların Taksim yürüyüşüne Müslümanlardan geçit yok! 'Asla izin vermeyeceğiz'

İstanbul Beyazıt'ta eşcinsel sapkınlara geçit vermeyen duyarlı Müslümanlar, Taksim'deki LGBT yürüyüşü için de çağrıda bulundu. Müdafa-i İslam Hareketi tarafından yapılan açıklamada, 26 Haziran Pazar günü saat 14:53'te Taksim'de buluşulacağı duyuruldu.

Yeniakit Publisher
2022-06-20 16:25:00 - 2022-06-20 16:53:32
Eşcinsel sapkınların Taksim yürüyüşüne Müslümanlardan geçit yok! 'Asla izin vermeyeceğiz'

 Yeniakit.com.tr 

LGBT'li sapkınlar her yıl olduğu gibi bu yılda sözde onur haftası etkinlikleri kapsamında rezil yaşam tarzlarını toplumda meşrulaştırmaya çalışıyor.

Şehitler diyarı Çanakkale'de yürüyüş yapmak isteyip, valilik tarafından geçit verilmeyen sapkınlar, ardından İstanbul Beyazıt'ta bir araya gelmek istemiş, meydanda toplanan duyarlı Müslümanlar tarafından eşcinsellerin etkinliğine engel olunmuştu.

Müdafa-i İslam Hareketi, 26 Haziran günü Taksim'de de yürümeyi planlayan LGBT'lilere karşı birlik olma çağrısında bulundu.

Twitter hesabından paylaşılan duyuruda, şu ifadeler kullanıldı:

Sultan Fatih'in emaneti İstanbul'da, 26 Haziran'da Taksim'de planlanan LGBT yürüyüşüne asla izin vermeyeceğiz.

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