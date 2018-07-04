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Eşcinsel sapkınlardan çocuk istismarı!

Eşcinsel sapkınlar tarafından izinsiz gerçekleştirilen sözde "Onur Yürüyüşü"ne çocuklar da alet edildi. Çocuk istismarının gündemde olduğu böyle bir zamanda ahlaksızlıklarını sokağa taşıran sapkınlar çocukları kullanması büyük tepkiye neden oldu.

04 Temmuz 2018 Çarşamba 23:04
Eşcinsel sapkınlardan çocuk istismarı!

LGBTİ sapkınları sözde ‘Cinsel Kurtuluş Haftası’ kapsamında İstanbul’da izinsiz bir yürüyüş gerçekleştirdi. İstanbul Valiliği’nden izin çıkmamasına rağmen organize edilen yürüyüşe çocuklar da alet edildi. Henüz oyun yaşında olan çocukların, sapkın ve ahlaksız yürüyüşe dâhil edilmesi görenleri hayrete düşürdü. Her fırsatta çocuk istismarına karşı olduklarını dile getiren grupların da destek verdikleri bu ahlaksızlığın toplumda yer bulabilmesi için verilen çabayı bir kez daha gözler önüne serdi. Topluma zorla dayatılmak istenen LGBTİ sapkınlığının küçük çocukları kullanması geleceğimizin nasıl bir tehlikede olduğunu gösteriyor.

AHLAKİ DEĞERLER HEDEF ALINIYOR

Ahlaki değerleri hedef alan LGBTİ sapkınlarca sözde ‘Cinsel Kurtuluş Haftası’ kapsamında izinsiz bir yürüyüş gerçekleştirildi. Yürüyüşte birçok sapkınlığı gözler önüne seren LGBTİ sapkınları çocukları da kullanmaktan geri kalmadı. Toplumun geleceği olan çocukların böyle bir organizasyonda yer alması sapkınlığın geldiği boyutları gösteriyor. Çocuk istismarının tartışıldığı böyle bir zamanda, evlatlarımızın böyle sapkın bir organizasyona dâhil edilmesi toplumsal değerlerin hedef alındığını işaret ediyor.

Kaynak: Millî Gazete

 

Haber Tarihi: 04 Temmuz 2018 Çarşamba 23:04
  1. LGBTİ sapkınları
  2. Eşcinsel sapkınlar
  3. LGBTİ sapkınlığı
  4. Eşcinsel sapkınların çocuk istismarı
  5. LGBTİ sapkınlarının çocuk istismarı
  6. İstanbul Valiliği

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