Eşcinsel sapkınlardan Bosna'yı bataklığa çekme girişimi!

Başkent Sarayevo'da düzenlenecek eşcinsel sapkın yürüyüş geniş güvenlik önlemleri altında gerçekleşecek.

Ülkede daha önce de eşcinsel sapkınların kurduğu toplulukların benzeri girişimlerine çok sert tepkiler gösterilerek müdahalelerde bulunulmuştu. Bosna güvenlik görevlileri benzeri bir müdahalenin yaşanmaması amacıyla seferber olmuş durumda.

Sarayevo, Balkan ülkeleri arasında şimdiye dek sapkın eşcinsel yürüyüşünün gerçekleşmediği tek başkentti. Diğer Balkan ülkelerinde son yıllarda, Avrupa Birliği üyeliği ve uyum amacıyla, sapkınlara yönelik adımlar atılmıştı.

1990'lı yıllarda etnik ve dini gruplar arasında şiddetli bir savaşa sahne olan ve on binlerce sivilin katledildiği ülke, savaşın ardından Avrupa Birliği değerlerine uyum kapsamında birçok sosyal değişikliğe sahne olmuş durumda.

Kaynak: Mepa News