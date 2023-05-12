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Gündem Eşcinsel sapkınlar Fatih Erbakan'ı sahiplerine şikayet etti!
Gündem

Eşcinsel sapkınlar Fatih Erbakan'ı sahiplerine şikayet etti!

Yeniakit Publisher
2023-05-12 20:54:00 -
Eşcinsel sapkınlar Fatih Erbakan'ı sahiplerine şikayet etti!

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, ahlak ve maneviyat ağırlıklı vaatleri sebebi ile sapkınlık destekçilerinin ve ahlaksız yaşam savunucularının hedefi haline geldi.

LGBT'li sapkınları fonlayan, yurt dışı destekli Kaos GL adlı derneğin haber portalı da, Erbakan'ı sahiplerine şikayet ederek manşetinden hedef gösterdi.

Kaos GL, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın TRT ekranındaki Ulusa Sesleniş konuşmasını manşetine taşıdı. Haberin başlığında, "Fatih Erbakan’dan seçim vaadi olarak nefret" ifadeleri kullanıldı.

İsveç tarafından fonlandığı ana sayfalarında da saklanmayan Kaos GL, Erbakan'ı hedef gösterdiği haberde, "Cumhur İttifakı'na katılmak için Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan 7 Mayıs'taki TRT’deki propaganda konuşmasında LGBTİ+ derneklerini kapatmayı vadetti." dedi.

Yüce dinimiz İslam'ın kesin bir dille yasaklayıp lanetlediği, Müslüman toplumlarda yeri olmayan LGBT'li sapkınlar, Erbakan'ı "nefret" dili kullanmakla suçladı:
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Cumhurbaşkanı adayları ve siyasi partilere seçim vaatlerini açıklamaları için TRT’de tanınan onar dakikalık süresini nefret söylemine ayıran Erbakan konuşmasında "LGBT derneklerini kapatacak, kamuya açık alanlarda propaganda yapmalarına izin vermeyeceğiz." dedi.

Fatih Erbakan, TRT'deki konuşmasında, "LGBTİ derneklerinin tamamını kapatıp, kamuya açık alanlarda propaganda yapmalarını engelleyeceğiz. Gençlerimizi deizm, ateizm ve eşcinsellik gibi felaketlerden koruyacağız." demişti.

Kaos GL, İsveç tarafından fonlanıyor. Ezici çoğunluğu Müslüman olan Türkiye'de faaliyet gösteren Kaos GL adlı platform, yurt dışı tarafından fonlandığını saklama gereği de duymuyor.

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