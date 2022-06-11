Eşcinsel sapkına bak sen! Hem arsız, hem yüzsüz

Kendisini sosyal medyada 9 ay boyunca hamile gibi gösteren ve 9 ayın sonunda bir erkek bebek dünyaya getirdiğini iddia eden 23 yaşındaki eşcinsel sapkın Mükremin Gezgin'den 'pes' dedirten savunma geldi. Hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılan Gezgin, topu takipçilerine atıp, ''Sizler bunu çok sevdiğiniz için ben devam ettim. Siz en başta tepki verseydiniz, ‘yok’ deseydiniz bu olay buraya gitmezdi.'' ifadelerini kullandı.

Çektiği videolarla hamile olduğunu iddia ederek TikTok'ta geniş bir takipçi kitlesine ulaşan Mükremin Gezgin isimli sosyal medya kullanıcısı son olarak hastaneden görüntüler paylaşmış ve doğum yaptığını iddia etmişti. Mükremin Gezgin'e annelik duygusunu ayaklar altına aldığı ve binlerce kişiyi hamile olduğuna inandırdığı için tepki yağmıştı.

Mükremin Gezgin hakkında gelen şikayetler üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmıştı. Mükremin Gezgin günler sonra sessizliğini bozdu. Gezgin, “9 ay boyunca beni yolda görüp karnımı seven de, her gün beni zirveye taşıyıp gündeme getiren de sizlersiniz. Sizler bunu çok sevdiğiniz için ben devam ettim. Siz en başta tepki verseydiniz, ‘yok’ deseydiniz bu olay buraya gitmezdi.” diyerek suçu kendisini takip edenlere attı.