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Gündem Eşcinsel sapkın Murat Övüç iyice azıttı! 'Benim neyim eksik' deyip...
Gündem

Eşcinsel sapkın Murat Övüç iyice azıttı! 'Benim neyim eksik' deyip...

Sosyal medya paylaşımları ile ahlaksız yaşam tarzını topluma teşhir ederek gündeme gelmeyi amaçlayan Murat Övüç, bu kez de evliliğin sembolü gelinliği çirkin işlerine alet etti.

Yeniakit Publisher
2021-08-20 21:06:00 -
Eşcinsel sapkın Murat Övüç iyice azıttı! 'Benim neyim eksik' deyip...

yeniakit.com.tr

Sosyal medyada çektiği videolarda insanlara hakaret ve küfürler yağdırarak şarlatanlık yapan eşcinsel azgın Murat Övüç, bu kez de evliliğin sembolü gelinliği çirkin işlerine alet ederek gündeme gelmeye çalıştı.

Murat Övüç, kendisine özel diktirdiğini belirttiği gelinlikle fotoğraf çekip, sosyal medya hesabından paylaştı. Eşcinsel sapkının, düğünde kadınların giydiği gelinliğin masumiyetini lekelemeye çalışması, sapkın zihninin acilen tedavi edilmesi gerekliliğini gözler önüne serdi.

Gelinlikli pozlarına tepki yağdı

Mağazada gelinliği giydikten sonra video çektirerek modacısını öven şarlatan, "Bütün kraliçeler ona yaptırıyor. Benim neyim eksik. Muhteşem" dedi. Övüç'ün iğrenç paylaşımına tepki yağdı.

Oğlu silah görüntüleriyle gündeme gelmişti

Murat Övüç adlı sapkın, son olarak da oğlu Burakcan Övüç'ün özel otomobilinde kaydettiği görüntü ile gündeme gelmişti. Burakcan Övüç, bir yandan aracı kullanırken diğer yandan insanların olduğu yöne doğru fütursuzca art arda silah sıkmıştı.

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Yorumlar

Nur

İğrenç ya bunlarla birlikte olan erkeklerde iğrenç
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