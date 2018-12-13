Levent Sonat

Türk Halk Müziğimizin bayraktarlığını ‘Türkü demek, Türk demektir hemşerim’ dizesindeki mana ile yapan Esat Kabaklı, 50. sanat yılını kutluyor. Anadolu’nun sözünü sazına düşüren usta, yarım asırlık sanat hayatını yeni albümü ile geleceğe aktarıyor. Uzun yıllardır albüm yapmayan ancak onlarca eser üreten çağımızın ozanıEsat Kabaklı, 50. sanat yılında sevenlerini 10 eserden oluşan albümüyle selamlıyor. Yapımı Nüvaz Müzik tarafından gerçekleştirilen albümün müzik yönetmenliğini Fatih Ihlamur üstlendi.

Gençlere ışık tutuyor

Doğduğu toprakların, Elazığ’ın, Harput’un rengi, sesi, yetiştiği ocağın nefesi olan Esat Kabaklı, ‘Memleketimizin bölünmezliğiyle ilgili inşallah vatan, millet, bayrak demeye devam edeceğiz bu albümde. Milletimizin, bu kültürün hizmetkârıyız. Kendi kültürümüz adına gençlerimize de ışık tutmaya çalışıyoruz’ dedi. Kendisine “türkülerin efendisi” denilmesine karşılık Esat Kabaklı, ‘Biz ancak efendi türkücü olabiliriz. Ne ustalar ürettiler türküleri ve o türküler ne aşamalardan ulaştı günümüze… Türküler efendidir, biz değil” diye konuştu. Ondördünde sazı eline alan Esat Kabaklı, “Bil Oğlum” adlı eserini sadece müziğimize değil gerçek anlamda hayatımıza kazandırdı. İlk günden beri gönüllerden, dillerden düşmeyen “Bil Oğlum” türküsü son yıllarda memleketimizin milli birlik ve beraberliğinin en güçlü sesi oldu.