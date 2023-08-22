Esat Akdağ'dan Türk Milleti'nin Dünya Sahnesindeki Rolü Üzerine Açıklama

Osmanlı İmparatorluğu döneminde zirveye ulaşan Türk-İslam Medeniyeti'nin zamanla sükunete uğradığını ifade eden Akdağ, Türk Milleti'nin bağımsızlık mücadelesi ve vatan müdafaa çabalarını örnek gösterdi. Cumhuriyetin kuruluşuyla birlikte yapılan hamlelerin ülkeyi kalkındırdığını, ancak sonraki dönemlerde bıçak gibi kesilen bu gelişmelerin Amerikan hegemonyasına teslimiyetle sonuçlandığını belirtti.

Esat Akdağ, FETÖ'nün Türkiye'ye verdiği zarardan bahsederek, Türk kamu diplomasisi ve dış politikasının etkinliğini artırmak için kurulan TİKA'nın önemine dikkat çekti. TİKA'nın 150 ülkede 30.000'den fazla projeyi hayata geçirerek Türk dış politikasının gücünü gösterdiğini belirtti. Akdağ, Hakan Fidan'ın TİKA Başkanı olduğu dönemde yürütülen çalışmaların etki alanlarını genişleterek Türkiye'nin bölgesel ve küresel arenada daha etkili bir oyuncu haline gelmesine katkı sağladığını vurguladı.

MİT'in Türkiye'nin güçlü bir dış politika oluşturması için önemli bir rol üstlendiğini ifade eden Akdağ, özellikle Hakan Fidan'ın liderliğinde MİT'in bölgede ve dünyada etkinlik gösteren bir istihbarat örgütüne dönüştüğünü belirtti. MİT'in terörle mücadeledeki başarılarına da değinen Akdağ, Türkiye'nin bağımsız ve güçlü bir dış politika izlemesi için MİT'in güçlendirilmesinin önemine dikkat çekti.

Son olarak, Türk Milleti'nin Cumhur İttifakı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye Yüzyılı vizyonuyla güçlü ve müreffeh bir Türkiye inşa etmeye yönelik çabalarının altını çizen Akdağ, Türkiye'nin bölgede ve dünyada kurtuluş umudu olduğunu ifade etti.

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