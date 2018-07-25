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Esas katliamı Ermeniler yapmış

Her fırsatta Türkiye’yi soykırım yapmakla suçlayan Ermenilerin 1914-1922 yılları arasında bölge nüfusunu kendi lehlerine çevirmek için Ruslarla 1 milyon 118 bin 436 Müslümanı katlettikleri ortaya çıktı.

25 Temmuz 2018 Çarşamba 11:55
Esas katliamı Ermeniler yapmış

Türk milletini arkadan hançerleyen Ermenilerin, soykırım yalanı da ellerinde patladı. Türkiye’den tazminat ve toprak koparma hayallerine dalan Ermenistan’ın uydurma belgelerle başlattığı karalama kampanyasını tarihi veriler çürüttü. Türk milletinin varoluş mücadelesi verdiği bir dönemde, Ruslarla el ele veren Ermeniler, hiçbir ayrım gözetmeden milyonlarca Müslümanı öldürmüş. Erzurum Palandöken Belediyesi’nin çıkardığı, “Beyazşehir Palandöken” dergisinde söz konusu hakikat rakamlarla ortaya serilmiş. Her ortamda ve fırsatta ülkemizi soykırım yapmakla suçlayan ve aleni bir şekilde iftira atan Ermenistan, 1914-1922 yılları arasından 1 milyon 118 bin 436 Müslümanı sistematik bir şekilde katletmiş.

SİSTEMATİK SOYKIRIM UYGULAMIŞLAR

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki demografik yapıyı kendi lehlerine çevirmek için akıl almaz bir katliama girişen Ermeniler sadece Van’da 194 bin 167 Müslümanı yani şehir nüfusunun yüzde 62’sini gözlerini kırpmadan öldürmüş. Bitlis vilayetinde ise aynı caniliği çekinmeden işleyen Ermeniler şehir nüfusunun yüzde 62’sine denk gelen 169 bin 248 Müslümanı katletmiş. Erzurum’da da 248 bin 695 Müslümanı hiçbir ayrım gözetmeden soykırıma tabi tutan Ermeniler şehir nüfusunun yüzde 31’ini yok etmiş.

DEMOGRAFİK YAPIYI HEDEF ALMIŞLAR

Diyarbakır’da 158 bin 43 kişi Ermeni çetecilerin hedefi olmuş.  Yani Diyarbakır’ın yüzde 26’sı canice katledilmiş. Elazığ da 89 bin 310 Müslümanı çoluk çocuk demeden katleden Ermeniler, Sivas’ta da 186 bin 413 Müslümanı gözlerini bile kırpmadan öldürmüş. Adana’da 42 bin 511 Müslümanı öldüren Ermeniler, Trabzon’da da 49 bin 907 insanımızı hunharca katletmiş. Ermeniler, Müslümanlara yönelik yürüttükleri sistematik soykırıma Halep’te de devam etmiş. Halep’in yüzde 9’una 50 bin 838 Müslümanı öldürmüşler.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 25 Temmuz 2018 Çarşamba 11:55
  1. Van
  2. Trabzon
  3. Sivas
  4. Erzurum
  5. Elazığ
  6. Diyarbakır
  7. Bitlis
  8. Adana
  9. Ermenistan
  10. Ermeni
  11. katliam

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