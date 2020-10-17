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Teknoloji Esaret altındaki hayvanları kurtaracak robot yunus tasarlandı
Teknoloji

Esaret altındaki hayvanları kurtaracak robot yunus tasarlandı

Edge Innovations, gelecekte eğlence parklarında esaret altındaki hayvanları kurtaracak robot yunus geliştirdi.

Yeniakit Publisher
2020-10-17 23:43:00 -
Esaret altındaki hayvanları kurtaracak robot yunus tasarlandı

Mühendislik şirketi Edge Innovations, gelecekte eğlence parklarında tutsak yunusların yerini alabilecek, gerçekçi bir yunus robotu yaptı.

Robot, uzaktan kumandayla kontrol ediliyor. Robot yunusla ilk deneyimi yaşayan bir gönüllü, “Onu ilk gördüğümde gerçek olduğunu düşündüm” diye konuştu.

Robotun başlangıç fiyatının 3 ila 5 milyon dolar olacağı aktarıldı. Bu robotun esaret altında tutulan yabani hayvanların yerine geçebileceği ve eğlence parklarındaki kalabalıkları eğlendirebileceği belirtildi.

Edge Innovations şirketinin kurucusu ve CEO'su Walt Conti, şu anda yaklaşık 3 bin yunusun esaret altında yaşadığını belirtti.

Derisi tıbbi silikondan yapılan bu robot yunus 250 kiloya sahip. Boyu 2,5 metreye ulaşıyor. 

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