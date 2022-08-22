Esad'a yakın isim rejimin şartını açıkladı: Türkiye çıkmalı!

Suriye rejimi lideri Beşşar Esad'a yakınlığıyla bilinen Suriye Halk Meclisi eski milletvekili Şerif eş-Şehade, Türkiye'yle olası üst düzey diplomatik görüşmelere ilişkin konuştu.

Barzani ailesinin kontrolündeki haber ağı Rudaw'a demeç veren eş-Şehade, Ankara ile Şam yönetimleri arasında diplomatik görüşmelerin başlamasından önce zemin hazırlanması gerektiğini vurgularken, Suriye yönetiminin tek şartı olduğunu söyledi.

"İlk şartımız Türk kuvvetlerinin Suriye'den çıkması"

Diyalog için ilk şartın "Türk kuvvetlerinin Suriye'den çıkması" olduğunu belirten eş-Şehade, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye bir an evvel Suriye topraklarının tamamından çıkmalıdır. Bu diyalog yolu açılabilmesi için çok önemli bir adımdır. Türk kuvvetleri İdlib'den, Suriye'nin diğer bölgelerinin tamamından çekilmelidir ki görüşmeler başlayabilsin."

Terör örgütü SDG'ye mesaj

Terör örgütü PKK/YPG'nin uzantısı SDG hakkında da konuşan Suriyeli yetkili, "SDG kendisini Suriye'ye ait görüyorsa devlet de onları korur. Ama Suriye'yi parçalamak isterse o zaman farklı olur. Açık ve şeffaf bir şekilde söylüyorum; SDG Suriye hükümetinden ayrılmak ister, devlet ile savaşır ve ABD ile iş birliği yaparak petrol kuyularını ele geçirmeye devam ederse, Suriye hükümeti bunu kabul etmeyecektir" dedi.