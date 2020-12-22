Eş-Şebab'ın kaçırdığı Kenyalı yerel yönetici ölü bulundu
MOGADİŞU (AA) - Terör örgütü Eş-Şebab tarafından kaçırılan Kenyalı yerel yönetici Omar Adem, Kenya-Somali sınırı yakınında ölü bulundu.
Kenya'nın "The Daily Nation" gazetesinin haberine göre, Wajer vilayetine bağlı Gumarey ilçesine cuma günü düzenlenen saldırı sırasında kaçırılan Gumarey Belediye Başkan Yardımcısı Omar Adem'in cesedi, ilçe merkezinin dışında başı kesilmiş halde bulundu.
Wajer vilayeti polisi yaptığı açıklamada, Adem’in cesedinin, çobanların ihbarı üzerine bulunduğunu, cinayetle ilgili soruşturma başlatıldığını belirtti.
Saldırıyı Eş-Şebab üstlenmişti.
Kenya'nın Somali sınırındaki Wajir, Garissa ve Mandera bölgeleri sık sık terör örgütü Eş-Şebab'ın saldırılarına maruz kalıyor.