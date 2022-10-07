Eş Şebab Somali'nin başkenti Mogadişu'da saldırılarını artırıyor
Doğu Afrika ülkesi Somali'de Mogadişu yönetimi ile Eş Şebab arasında çatışmalar devam ediyor.
Somali'de Mogadişu yönetiminin bölgesel ve küresel müttefikleriyle beraber başlattığı askeri harekat kapsamında taraflar arasındaki çatışmalar devam ediyor.
El Kaide'nin Doğu Afrika kolu Eş Şebab'ın son dönemde Mogadişu yönetiminin ve yönetim beraberinde cihat yanlısı gruba karşı savaşta yer alan kabile güçlerine bağlı üst düzey yetkililere yönelik suikastleri sürüyor.
Cihat yanlısı hareketin Mogadişu yönetimi askeri güçlerinin yanı sıra son dönemde yabancı ülkelerin askeri birliklerini de hedef alması dikkat çekiyor.
Mogadişu yönetimi yetkilisine suikast
Son olarak Eş Şebab mensupları, başkentin Kaaraan bölgesinde Mogadişu şehri idari yönetiminde görevli hükümet yetkilisini öldürdü.
Cihat yanlısı gruba bağlı silahlı kişilerin Mogadişu yönetimi yetkilisi Cabdullaahi Indhooy'u vurarak öldürmesinin ardından olay yerinden kaçarak uzaklaştığı öğrenildi.
Eş Şebab'ın son dönemde, yönetime bağlı çalışanlara ve yetkililere yönelik saldırıları Somali'nin başkenti Mogadişu'da artırması dikkat çekiyor.
Mogadişu yönetimine bağlı askeri güçler sivillere ateş açtı
Mogadişu yönetimine bağlı askeri birliklerin, dün başkent Mogadişu'nun Fagah bölgesinde sivillere ateş açması sonucu 3 sivil yaralandı.
Görgü tanıklarına göre askerlerin, bir bölgeden geçtikleri sırada orada bulunan sivillere gelişigüzel bir şekilde ateş açtığı öğrenildi.
Somalili askerlerin sivillere hangi sebeplerle ateş açtığı bilinmiyor.
Olaya karışan Mogadişu yönetimine bağlı askeri güçlerin, Mogadişu'dan 30 kilometre uzaklıktaki Basra bölgesinde Eş Şebab ile çatışmaların yoğun olduğu bölgeden dönmekte olduğu belirtildi.
Burundili bir asker öldürüldü
Burundi'ye bağlı askeri güçlerin Orta Şabel eyaletinin Buurane köyünde devriye atmakta olduğu sırada el yapımı patlayıcıyla hedef alındığı bildirildi.
Batı güçlerince desteklenen Afrika Birliği Somali Geçiş Misyonu'na (ATMIS) bağlı Burundili askerler, patlama öncesinde yaya bir şekilde devriye görevindeydi.
Patlamanın ardından köy sakinleri bölgeden yoğun bir duman yükseldiğini ifade etti.
En az 1 Burundili askerin öldürüldüğü saldırının sorumluluğunu Eş Şebab üstlendi.
ABD'nin "Teröre Karşı Savaş" stratejisine destek kapsamında Burundi yönetimi Somali'ye 5 bin asker konuşlandırmıştı.