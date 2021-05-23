Eş Şebab Kenya ordusuna saldırdı
Doğu Afrika'daki El Kaide yapılanması olan, Somali merkezli Eş Şebab tarafından Kenya ordu güçlerine saldırı yapıldı.
Eş Şebab'ın Kenya ordu güçlerine yönelik saldırısında çok sayıda askerin öldüğü bildirildi.
Doğu Afrika'daki El Kaide yapılanması olan, Somali merkezli Eş Şebab tarafından son dönemde Kenya topraklarında düzenlenen saldırıların sayısında artış yaşanıyor.
Son olarak Cuma günü Kenya'nın kuzeydoğusundaki Mandira (Mandera) bölgesinde ordu güçlerine ait konvoyun geçişi esnasında düzenlenen saldırıda çok sayıda Kenya askerinin öldüğü ve yaralandığı bildirildi.
"Ordu güçlerinden en az 13 kişi öldü"
Bölge kaynaklarının aktardığı bilgilere göre, Eş Şebab'ın Kenya topraklarında düzenlediği saldırıda ordu güçlerinden en az 13 kişi öldü, çok sayıda kişi de yaralandı.
Saldırının daha önceden ordu konvoyunun geçiş güzergahı üzerine döşenmiş el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesiyle başladığı, sonrasında Eş Şebab savaşçılarının konvoyu ateş altına aldığı belirtildi.
Eş Şebab sosyal medya ağları üzerinden yayınladığı mesajlarda saldırının sorumluluğunu üstlendi.
Kaynak: Mepa News