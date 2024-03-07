Eş Başkanlar Kandil’in uzantısı DEM’e yaranmak için yarışıyor! Biri el öpüyor diğeri alkışlıyor

Buğra Kardan İstanbul

PKK’lı Mustafa Karasu’nun talimatıyla yeniden inşa edilen Kandil ittifakı belirginleşiyor. CHP’nin DEM’le kirli ittifakı, Mersin ve Adana gibi İstanbul’da da görünür hâle geliyor. CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kandil’in bir dediğini iki etmiyor. İBB Meclisi listesinde PKK sempatizanlarına yer veren, Esenyurt’u DEM’in sıcak baktığı adaya bırakan İmamoğlu’nun vukuatları bitmek bilmiyor.

Utanmadan alkış tuttu

2022’de PKK’lı Aynur Doğan’a konser verdiren İmamoğlu, geçenlerde de ‘Heval Kamuran’ isimli şarkıyı seslendirerek terör örgütü propagandası yapmaktan 1 yıl 8 ay hapis cezası alan Rojda Şenses’e alkış tutarken görüntülendi. İmamoğlu, Yaşar Kemal’i anma töreninde hayranlıkla dinlediği Şenses’e methiyeler dizmekten de geri kalmadı. Şenses için “Başarıları daim olsun. Çok hoş bir ses” diyen İmamoğlu’nun Kandil’e yaranmak için böyle bir tavır takındığı intibaı uyandı. Kobani eylemlerinin faili Selahattin Demirtaş’a selam yollamaktan çekinmeyen, mitinginde DEM bayrakları açılmasını memnuniyetle karşılayan İmamoğlu’nun Şenses’e iltifatları infiale yol açtı. İmamoğlu’nun bu hamlesinin Kandil’e şirin görünme gayretinin bir ürünü olduğuna işaret edildi.

CHP ile DEM aynılaşmış durumda

Konuya ilişkin Akit’e konuşan gazeteci-yazar Murat Özer, şunları söyledi: “İmamoğlu, DEM seçmenine daha sıcak iletiler veriyor, daha yakın olma gereği duyuyor. Bu garip değil. Millet İttifakı’nın dağılmasının ardından CHP’nin bütünleştiği yapı DEM oldu. Bu İstanbul’da net olarak görüldü. Anlaşılan o ki CHP, DEM üyelerini İBB Meclisi’ne taşıyacak, grup kurduracak. CHP, Kandil’e şirin görünmek için her adımı atıyor. Özgür Özel’in Türkiye düşmanı bir operacının elini öptüğü hatırımızda. İmamoğlu’nun PKK propagandisti sanatçıyı dinleyip alkışlaması da Özel’in attığı adımın tekrarı, devamı mahiyetinde. İmamoğlu’nun ‘Ağlayarak, hüzünlenerek dinledim’ dediği parça ele alınıyor. Alkışladığı Rojda Şenses de. Şenses, PKK’lılar için seslendirdiği ‘Heval Kamuran’ adlı ağıtla belleğimizde. ‘Heval Kamuran’ gibi örnekler çok. PKK’nın Dağlıca saldırısını takiben yapılan parçayı unutmak mümkün değil. Anılan parça, belli başlı üniversitelerde terör örgütü yanlılarınca okundu. Sanatçı olarak sundukları Rojda ve onun gibi PKK propagandistleri de işte bu parçayı andıran ürünler ortaya koyuyorlar. Yine Özgür Özel’in ve Ekrem İmamoğlu’nun selam gönderip durduğu Demirtaş’ın canlı bomba saldırıları yapanlarla alâkalı iki roman yazdı. Bu iki roman, İBB’nin satış ofislerinde ve kitapçılarında idi. Demirtaş’ın bir kitabında yer alan Seher adlı kahramanın terörist olduğunu bilmeyen yok. Şu anda da İmamoğlu’nun Rojda’ya alkışını ele alıyoruz. Bu alkış şaşırtıcı mı? Değil. Çünkü CHP’nin DEM’le bağı yeni değil. CHP ya da İmamoğlu, DEM’den oy koparma telaşında da değil. Zaten DEM, alanda fiilen İmamoğlu’na çalışıyor. Seçimlerde DEM’in adayı Meral Danış Beştaş’ın ne kadar oy alacağını göreceğiz. Peki CHP seçmeni bu durumdan rahatsız mı? Değil. PKK yöneticileri, HDP seçmenine ‘Kemal Kılıçdaroğlu’na oy vereceksiniz’ çağrısında bulunduğunda bundan rahatsız olan CHP’li seçmen, akademisyen gördük mü? Görmedik, yine görmeyeceğiz. Çünkü CHP ile DEM’in ideolojileri örtüşüyor, aynılaşmış durumda. İnşallah bu kirli ittifaka 31 Mart’ta büyük bir darbe vurulacak. Murat Kurum, İmamoğlu’na fark atacak.”

Bu bir sevr ittifakı

Gazeteci-yazar Emin Pazarcı da şunları dile getirdi: ‘İmamoğlu’nun terör örgütü propagandasından ceza alan Rojda Şenses’i alkışlaması şaşırtıcı değil, esasında İmamoğlu ile Özel’i birbirinden ayırmamak gerek. Biri Genel Başkan, diğeri İBB Başkanı olarak kalmak için didinip duruyor. İkisi de Kandil ittifakına bel bağlamış. Bu ittifaka ben Kandil değil, Sevr ittifakı olarak adlandırıyorum. Sevr’in maddeleri ile DEM’in talepleri hemen hemen aynı. Osmanlı döneminde Sevr’i imzalayanların İmamoğlu ve Özel’den farkı yok. Terör baronları, Mustafa Karasu, ‘Lozan’ı tanımıyoruz’ diyorlar. Sevr’le verilenler Lozan’la geri alınmadı mı? CHP, ‘Milli mücadele verdik’ iddiasında. Kandil de ‘Hadi oradan’ diyor. CHP yönetimi, neyi tenkit etti ise onu yapar konuma geldi. Vahim durumla karşı karşıyayız. PKK’lı Karasu’nun açıklamaları belli; ‘Yerel seçimler genel seçimlerde daha önemli. Yerelde taleplerimizi kabul ettireceğiz’ diyor. Talepleri ne? Kantonlaşma, bağımsızlığa gitme. Bunda tartışılacak yer yok. İmamoğlu’nun ve Özel’in koltuk uğruna her şeyi feda etmeye açık olduğu ortada.”

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İstanbul’un parası yandaş Cumhuriyet gazetesine akıyor

HABER MERKEZİ

İBB’nin kaynaklarını yandaşlar için seferber eden CHP’li Ekrem İmamoğlu, bu defa kamunun imkânlarını Cumhuriyet gazetesi için seferber etti. Kurulduğu günden beri milli ve manevi değerlerimize saldıran Cumhuriyet Gazetesi’nin 100. yaşını bahane eden İmamoğlu yönetimi, İBB’nin ücretsiz 3 aylık yaşam kültür dergisi İST’de gazeteye tam 6 sayfa ayırarak reklamını yaptı. Skandal kıyak, İstanbul’un kaynaklarının yandaşlara nasıl peşkeş çekildiğini bir kez daha gözler önüne serdi. İmamoğlu’na bağlı Kültür A.Ş. de 1924 yılında Atatürk’ün isteği ve desteğiyle kurulan Cumhuriyet gazetesinin 100. yaşında, tüm yıla yayılacak bir program dizisi planladıklarını açıklamıştı. Cumhuriyet gazetesi yöneticileri ve yazarları ile yapılacak ortak etkinliklerde konferanslar, söyleşiler düzenleneceği ilan edilmişti. İST dergisi daha önce sapkın homoların da propagandasına alet edilmişti. Aralık-Ocak-Şubatı kapsayan sayısında, “Kuşatma altındaki sanat” başlığı üzerinden açıkça LGBT propagandası yapılmıştı.