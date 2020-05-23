  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

BOREL’e yurt dışından yoğun talep! Borlu dezenfektan BOREL Avrupa yolcusu

Mehmet Vargün kimdir nerelidir? Mehmet Vargün neden görevden alındı?

Muhittin Şimşek kimdir nerelidir? Muhittin Şimşek hayatı biyografisi

Ethem Çakır kimdir nerelidir? Ethem Çakır hangi göreve atandı?

Mehmet Baykan kimdir nerelidir? Mehmet Baykan hayatı biyografisi
için kalan
Aktüel

Erzurum'un ilçelerinde de maskesiz dışarı çıkılmayacak

Vali Okay Memiş: - "Erzurum'un bütün ilçeleri ve merkezde maskesiz sokağa çıkmak yasak. Bu kurala uymanızı rica ediyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-05-23 15:53:44 -
Erzurum'un ilçelerinde de maskesiz dışarı çıkılmayacak

ERZURUM (AA) - Erzurum Valisi Okay Memiş, kent merkezinin ardından tüm ilçelerde de maskesiz dışarı çıkılamayacağını bildirdi.

Memiş, valiliğin sosyal medya hesabından yayımlanan videoda Erzurumlulara seslenerek bazı uyarılarda bulundu.

Koronavirüsle mücadele çerçevesinde son derece yoğun tedbirlerle ramazan ayını geçirdiklerini belirten Memiş, Ramazan Bayramı'nda ise 81 ilde sokağa çıkma kısıtlamasının getirildiğini anımsattı.

Tüm vatandaşlardan sokağa çıkma yasağına uymasını isteyen Memiş, "Kovid-19 ülkemizde çıktığında başta sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere devletimizin bütün paydaşları tedbirleri aldı ve çok erken davrandık. Bu sayede tüm Türkiye'de olduğu gibi Erzurum'da da bu mücadelede başarılı olduğumuzu değerlendiriyorum." ifadelerini kullandı.

Erzurum'da vaka sayılarında azalma olduğunu vurgulayan Memiş, şunları kaydetti:

"Erzurum'da maskesiz sokağa çıkmayı yasakladık. Otomobilde tek kişi bile olsanız mutlaka maskeyle seyahat etmek zorundasınız. Bu saatten sonra Erzurum'un bütün ilçeleri ve merkezde maskesiz sokağa çıkmak yasak. Bu kurala uymanızı rica ediyoruz. Salgının çaresi belli, maskesiz sokağa çıkmamak ve sosyal mesafeye uymak. Sizlerden ricam bu kurallara uyalım. Bundan sonra polisimiz, jandarmamız, zabıta ekibimiz, maskesiz olan vatandaşlarımızı uyaracak, istemiyoruz ama cezai işlem de uygulamak zorunda kalacağız. Bütün vatandaşlarımın Ramazan Bayramı'nı kutluyorum."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Audi marka A3 tipli otomobil
Satılık 2016 model Audi marka A3 tipli otomobil

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı