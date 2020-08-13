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Erzurum'un coğrafi tescilli kumaşı "İhram" ilgi görmeye devam ediyor

Yeniakit Publisher
2020-08-13 17:45:23 -
Erzurum'un coğrafi tescilli kumaşı "İhram" ilgi görmeye devam ediyor

ERZURUM (AA) - Erzurum'da, tamamen koyun yününden üretilen asırlık kumaş ihram, yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olmayı sürdürüyor.

Aziziye Belediyesi tarafından hizmete açılan El Sanatları Üretim İşletmesi'nde üretimi yapılan ihram, hem kültür hem de istihdama önemli katkı sunuyor.

Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaret belgesi alarak tescillenen ihram, son yıllarda gençlerin bu üründen giyecekleri tercih etmemesi nedeniyle gelinlerin çeyizlerinde süs ya da hediyelik eşya olarak yaşatılmaya çalışılıyor.

Halk arasında "ehram" olarak adlandırılan kumaşın yok olmaması için büyük emek sarf eden kadınlar, Erzurum Aktif İş Kadınları Dostluk ve Dayanışma Derneği (ERAKDAY) bünyesinde kurulan atölyede el emeği, göz nuru ihramları üretmeye devam ediyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, yerel yönetim olarak kültürün ve ekonominin gelişmesi anlamında çalışma yürüttüklerini söyledi.

Yeni üretim tesisleri ve yeni istihdamı hedeflerini belirten Orhan, "El sanatları işletmemiz ekonomiye katkı sunmaya başladı. Coğrafi işareti aldığımız ve ihram kumaşından üretilen birçok ürün piyasadaki yerini aldı. Belediye olarak eksik istihdamın artırılmasına yönelik projeler geliştiriyoruz. Özellikle ev hanımlarımıza meşgale edinmeleri ve ev ekonomisine katkı sağlamaları amacıyla açtığımız benzer tesisler için de projeler geliştiriyoruz." diye konuştu

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