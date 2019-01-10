Erzurumspor'un hedefi ilk 10





ERZURUM (AA) - FAHRETTİN GÖK - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un kulüp başkanı Hüseyin Üneş, üç büyük takımın bonkörce dağıttığı puanlara bakıldığında çok kötü durumda olmadıklarını, ikinci yarıda doğru dokunuşlarla ilk 10'un içinde yer bulacaklarına inandığını belirtti.

Mavi-beyazlı kulübün geçen hafta sonu yapılan olağan genel kurulunda geçerli oyların tamamını alarak başkanlığa seçilen Hüseyin Üneş, takımın durumuyla ilgili ilk değerlendirmelerini AA muhabirine yaptı.

Üneş, önceki yönetimde görev aldıktan sonra başkanlığa aday olduğunu anlatarak, "Yeni bir başkan ve yeni bir yönetimle yola çıktık. Takımın durumunu iyi bilenlerdenim. Yeni yönetimin enerjisini yansıtıp, takımımızı hak ettiği yere taşımak istiyoruz." diye konuştu.

Teknik direktörlük görevine Mehmet Özdilek'in getirilmesiyle takımın çok iyi direnç göstererek puanlar topladığını anımsatan Üneş, şu ifadeleri kullandı:

"Sıralamadaki yerimiz biraz aşağılarda görünse de orta sıralardaki takımlarla aramızda çok büyük puan farkı olmadığını futbolu takip eden herkes görüyor. Çok hızlı yükseliş dönemi geçirdikten sonra Süper Lig'e yükseldik. Bu sezon en büyük hedefimiz öncelikle ligde kalmak. Sıralama anlamında orta sıraların üzerinde olacağımızı düşünüyoruz."

Üneş, ligin ilk yarısında takımın önemli direnç gösterdiğini ve eksikliklere rağmen kimsenin beklemediği futbolun ortaya konulduğunu dile getirdi.





- "Çok kötü durumda değiliz"





Bazı maçlarda haklarının yenildiğini ifade eden Hüseyin Üneş, "Hakkımızın yenildiği maçlar oldu. Bu durum Konyaspor maçından başlayıp Kasımpaşa, Akhisarspor maçlarını analiz edince tekrar görünecektir. Buna rağmen ve alt sıralardaki rakiplerimize baktığımızda, bunun yanında üç takımın bonkörce dağıttığı puanlar göz önünde bulundurulduğunda çok kötü durumda değiliz. İkinci yarıda doğru dokunuşlarla kendimizi ilk 10'un içinde bulacağız." şeklinde konuştu.

Takımın ilk yarıdaki eksikliklerine rağmen kaybedilen maçlar tek tek analiz edildiğinde "ezilerek" veya oyundan düşerek çok ciddi anlamda kaybettiği maçlar olmadığının görüleceğini aktaran Üneş, sözlerini şöyle tamamladı:

"Sahamızdaki Beşiktaş, deplasmanda Galatasaray ile oynadığımız maçlar ortada. Ankaragücü ile evimizde yaptığımız maçta da 90 dakika tek kale oynadık ama futbol bu, bazen atamayınca uzatma dakikalarında kontratakta gol yiyorsunuz, yeniliyorsunuz. Bu maçlarda çok şanssızlıklar yaşadık."