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Erzurumspor'dan kritik 3 puan!

TFF 1.Lig'in 5.haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor kendi seyircisi önünde Adanaspor'u 2-1 mağlup edip 3 puanın sahibi oldu.

21 Eylül 2019 Cumartesi 13:20
Erzurumspor'dan kritik 3 puan!

TFF 1’inci ligin 5’inci haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, evinde Adanaspor A.Ş.’yi ağırladı. Yeni teknik direktörü Erkan Sözeri yönetiminde ilk maçına çıkan mavi-beyazlılar, 15’nci dakikada Veli’nin golüyle yenik duruma düşmesine rağmen Pote ve Obertan’ın golleriyle galibiyete ulaştı.

6’ncı dakikada Rashad Muhammed, sağ kanattan rakip cezaalanına girerken vurdu, kaleci Karacic, topu son anda kornere çeldi.

15’inci dakikada gelişen Adanaspor atağında defansta Hasan Hatipoğlu’nun sektirdiği topla buluşan Veli takımını öne geçiren golü attı. 0-1 41’inci dakikada sağ kanattan ilerleyen Rashad Muhammed cezaalanına orta yaptı. Kale çizgisi önünde yükseler Pote, takımına eşitliği sağlayan golü attı. 1-1 Bu dakikadan sonra başka gol olmayınca ilk yarı 1-1 sona erdi.

48’inci dakikada ani gelişen ev sahibi ekibin atağında Hamroun'un ortasına iyi yükselen Obertan topu ağlara gönderdi. 2-1 Her iki takımın da karşılıklı atakları sonuç getirmeyince maç BB. Erzurumspor’un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

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Haber Tarihi: 21 Eylül 2019 Cumartesi 13:20
  1. Erzurumspor
  2. Büyükşehir Belediye Erzurumspor
  3. Adanaspor
  4. TFF 1.Lig

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