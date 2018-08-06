Erzurumspor'da Moussa Kone sesleri!

SERKAN AŞKIN / YENİAKİT.COM.TR- İtalya medyasından bomba bir iddia ortaya atıldı. Calciomerceto'nun haberine göre Erzurumspor İtalya Serie A bu sezon yükselen Frosinone'de forma giyen Moussa Kone için teklifde bulunduğu belirtildi.

Fildişili yıldız futbolcunun Frosinone ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

KAYNAK:YENİAKİT.COM.TR