Erzurumspor'da Moussa Kone sesleri!
Transfer döneminin hızlı takımlarından Erzurumspor İtalya Serie A bu sezon yükselen Frosinone'de forma giyen Moussa Kone'ye kanca attı.06 Ağustos 2018 Pazartesi 01:52
SERKAN AŞKIN / YENİAKİT.COM.TR- İtalya medyasından bomba bir iddia ortaya atıldı. Calciomerceto'nun haberine göre Erzurumspor İtalya Serie A bu sezon yükselen Frosinone'de forma giyen Moussa Kone için teklifde bulunduğu belirtildi.
Fildişili yıldız futbolcunun Frosinone ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
KAYNAK:YENİAKİT.COM.TR
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