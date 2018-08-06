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Erzurumspor'da Moussa Kone sesleri!

Transfer döneminin hızlı takımlarından Erzurumspor İtalya Serie A bu sezon yükselen Frosinone'de forma giyen Moussa Kone'ye kanca attı.

06 Ağustos 2018 Pazartesi 01:52
Erzurumspor'da Moussa Kone sesleri!

SERKAN AŞKIN / YENİAKİT.COM.TR- İtalya medyasından bomba bir iddia ortaya atıldı. Calciomerceto'nun haberine göre Erzurumspor İtalya Serie A bu sezon yükselen Frosinone'de forma giyen Moussa Kone için teklifde bulunduğu belirtildi.

Fildişili yıldız futbolcunun Frosinone ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

KAYNAK:YENİAKİT.COM.TR

Haber Tarihi: 06 Ağustos 2018 Pazartesi 01:52
  1. Erzurumspor
  2. BB Erzurumspor
  3. Moussa Kone
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