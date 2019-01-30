Erzurumspor'da Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları

Erzurumspor'da Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları30 Ocak 2019 Çarşamba 14:00
ERZURUM (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig'in 20. haftasında sahasında oynayacağı Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına devam etti.
Kulüp tesislerinde teknik direktör Mehmet Özdilek yönetiminde idmana çıkan mavi-beyazlı ekip, koşu ve ısınma hareketleriyle antrenmana başladı.
Yaklaşık 1 saat 15 dakika antrenman yapan Erzurum temsilcisi, 5'e 2 top kapma ve taktik ağırlıklı dar alanda çift kale maç yaparak idmanını tamamladı.
Geçtiğimiz günlerde Kasımpaşa'dan transfer edilen Samuel Emem Eduok da antrenmana katılarak takımdan ayrı düz koşu yaptı.
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