Erzurumspor'da Alanyaspor maçı hazırlıkları
- Aytemiz Alanyaspor maçı için Alanya ilçesine gelen Büyükşehir Belediye Erzurumspor, hazırlıklarını sürdürdü08 Mart 2019 Cuma 22:53
ANTALYA (AA) - Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında 10 Mart Pazar günü Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Erzurum temsilcisi, Alanya ilçesinde konakladığı otelin spor tesislerinde teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde çalıştı.
Mavi-beyazlı futbolcuların koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan antrenmanı, taktik ağırlıklı pas çalışmasıyla tamamlandı
İdmana, sakatlıkları dolayısıyla Alanya'ya getirilmeyen Rashad Muhammed ve Samet Ali Kaya katılmadı.
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