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Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek: Bu maçın hikayesi kaybetmemekti

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, Aytemiz Alanyaspor maçı sonrasında açıklamalarda bulundu.

07 Ekim 2018 Pazar 01:37
Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek: Bu maçın hikayesi kaybetmemekti

Özdilek, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, sezonun ilk galibiyetini aldıklarını hatırlatarak, "Kazanamamanın getirdiği ciddi baskı çok net şekilde görülüyor. Özellikle bunu ilk yarı çok hissettik." dedi.

''BU MAÇIN HİKAYESİ KAYBETMEMEKTİ''

Kilitlenen oyunda bireysel özelliklerini çok fazla sahaya yansıtamadıklarına dikkati çeken Özdilek, "Buna rağmen rakibe pozisyon vermedik. İkinci yarı oyuncularla konuştuğumuzda, rakibi biraz daha geri itmemiz ve bireysel özelliklerimizi sahaya yansıtmamız gerektiğini söyledim." diye konuştu.

Özdilek, koşu kalitesinin önceki maçlara göre çok daha iyi olduğunu vurgularken, 5 günlük sürede yaptıklarının karşılığını almanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Başarılı oyunlarından dolayı futbolcularına teşekkür eden Özdilek, "Yüreklerini ortaya koydular. Seyircilere teşekkür ediyorum. Özellikle ikinci yarı iç saha avantajını kullanmamızı sağladılar. Daha aktif olmaları gerekiyor. İşimiz bitti mi? Hayır. Sadece bir maç kazandık. Bu maçın hikayesi kaybetmemekti. Taylan'ın golü antrenmandakinin aynısı oldu. Müthiş bir gol attı." değerlendirmesinde bulundu.

Haber Tarihi: 07 Ekim 2018 Pazar 01:37
  1. Erzurumspor
  2. Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek
  3. Mehmet Özdilek
  4. Büyükşehir Belediye Erzurumspor
  5. Aytemiz Alanyaspor

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