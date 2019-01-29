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Erzurumspor, Obertan'la anlaştı

- Mavi-beyazlı ekip, daha önce İngiltere'nin Manchester United ve Newcastle United takımlarının formalarını da giyen Gabriel Obertan ile prensipte anlaşma sağladı

29 Ocak 2019 Salı 22:27
Erzurumspor, Obertan'la anlaştı


ERZURUM (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Bulgaristan'ın Levski Sofya takımından Gabriel Obertan ile prensip anlaşmasına vardı.

Kulübün Twitter hesabından yapılan açıklamada, 29 yaşındaki Fransız futbolcu ile prensipte anlaşma sağlandığı belirtildi.

Son olarak Bulgaristan'ın Levski Sofya takımında forma giyen orta saha oyuncusu Obertan'ın yarın Erzurum’a gelerek sağlık kontrolünden geçeceği belirtildi.

Obertan kariyerinde daha önce İngiltere'de Manchester United ve Newcastle United ile Fransa'da Bordeaux ve Lorient takımlarının formalarını da giydi.

Transferde hareketli günler geçiren Erzurum temsilcisi, Rashad Muhammed, Kristian Fardal Opseth, Serkan Kurtuluş ve Pierre Kanstrup'u renklerine bağlamış, Samuel Eduok'la da anlaşma sağlamıştı.

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Haber Tarihi: 29 Ocak 2019 Salı 22:27
  1. Büyükşehir Belediye Erzurumspor
  2. Gabriel Obertan
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