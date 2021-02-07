Erzurumspor, Kayserispor ile yenişemedi
Süper Lig'in 24. haftasında Erzurumspor, sahasında Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı.
Süper Lig'in 24. haftasında BB Erzurumspor sahasında Hes Kablo Kayserispor ile kozlarını paylaştı. Tehlike bölgesinden kurtulma mücadelesi veren iki ekibin karşılaşmasında kazanan çıkmadı.
Mücadelede gol perdesini ev sahibi ekip açtı. Elle oynama sonucu kazanılan penaltıda topun başına geçen Aatif Chahechouhe 28. dakikada BB Erzurumspor'u 1-0 öne geçirdi.
BB Erzurumspor'da Yaw Ackah 34. dakikada önce sarı kart gördü, devamında itirazları nedeniyle ikinci sarı karttan gördüğü kırmızı kartla oyundan atıldı.
BB Erzurumspor ikinci yarıda 10 kişi mücadele verirken Kayserispor'un baskısı 72. dakikada sonuç verdi. Oyuna sonradan giren İlhan Parlak attığı golle skoru 1-1'e getirdi.
Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve BB Erzurumspor ile Kayserispor sahadan 1-1'lik skor ve birer puanla ayrıldı.
Bu sonucun ardından BB Erzurumspor puanını 22'ye yükseltirken Kayserispor ise 24 puana ulaştı.