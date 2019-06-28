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Erzurumspor kadrosunu elinde tutmak istiyor

- Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Muzaffer Bilazer:"Kulüp ve şehir bana muazzam bir enerji veriyor, ruhum bu şehre ait. Kulübe adım attığım günden bu zamana kadar bağım hiçbir zaman kopmadı. Bu şehir ve bu kulübe hizmet etmek istiyorum"- "Kadromuzun büyük çoğunluğunu tutmak istiyoruz. Yabancı oyuncular konusunda da doğru kararları vermek istiyoruz"

28 Haziran 2019 Cuma 11:18
Erzurumspor kadrosunu elinde tutmak istiyor


ERZURUM (AA) - FAHRETTİN GÖK - Spor Toto 1. Lig'e düşen Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un yeni teknik direktörü Muzaffer Bilazer, kulübe ve şehre hizmet etmek istediğini belirterek, "Kadromuzun büyük çoğunluğunu tutmak istiyoruz. Yabancı oyuncular konusunda da doğru kararları vermek istiyoruz." dedi.

Uzun bir aradan sonra çıktığı Süper Lig'den 1. Lig'e düşen Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un 2 yıllık sözleşme imzaladığı Muzaffer Bilazer, önümüzdeki sezon tekrar Süper Lig'e çıkacak kadroyu kurmak için çalışmalara başladı.

Kulübün altyapı sorumluları ile görüşerek futbolcular hakkında bilgi alan Bilazer, hem yeni futbolcuların takıma katılması hem de mevcut kadronun korunması için yoğun mesai harcıyor.

Bilazer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, transferlerin kulüplerin en önemli meselesi olduğunu ve üzerine hassasiyetle düşülmesi gereken sabır gerektiren bir süreç olduğunu belirtti.

"Süreci doğru yönetemezsek birçok şeyi doğru yönetemeyiz." diyen Bilazer, şöyle devam etti:

"Kadromuzun büyük çoğunluğunu tutmak istiyoruz. Yabancı oyuncular konusunda da doğru kararları vermek istiyoruz. Futbolcuları burada tutmanın yanında nasıl kaldıkları da önemli. Katılan oyuncular ile kalan oyunculara doğru ruhu, doğru duyguları katabilirsek Erzurumspor'un başaramayacağı hiçbir şey yok. Transferde genç ve deneyimli oyuncu noktasında araştırma ve görüşmelerimiz oldu. Bu karışımı çok iyi yapmamız lazım. Transfer kolay bir süreç değil, oyuncuyu ikna edebilmek, getirebilmek önemli."

Bilazer, genç futbolcuların takıma kazandırılması noktasında görüşmeler yaptığını, ancak büyük takımların bazı oyunculara olan ilgisinin kendilerini zorladığını dile getirdi.

En az 6-7 oyuncu ve aileleri ile görüşmeler gerçekleştirdiklerini açıklayan Bilazer, "19 Yaş Altı ve 21 Yaş Altı Milli Takım futbolcularını yakından tanıyorum. Genç oyuncu katılımını çok önemsiyoruz. Genç futbolcuyu olgunlaştırıp geliştirme noktasında Erzurumspor'dan daha iyi bir kulüp yok bu ülkede. Futbolcunun başka takımdaki performansı ile Erzurumspor'daki performansı aynı değil. Oyuncu, taraftarlar sayesinde burada futbolcu olduğunu daha iyi hissediyor." diye konuştu.


- "Bu şehir ve kulübe hizmet etmek istiyorum"


Bilazer, Erzurumspor'da ciddi bir futbolculuk geçmişi olduğunu dile getirerek, şöyle konuştu:

"Kulüp ve şehir bana muazzam bir enerji veriyor, ruhum bu şehre ait. Kulübe adım attığım günden bu zamana kadar bağım hiçbir zaman kopmadı. Bu şehir ve bu kulübe hizmet etmek istiyorum. Hem futbol hem de Erzurumspor tutkumun bir arada olduğu ortam benim için çok değerli."


- "Erzurumspor'u ülkenin önde gelen kulüpleri arasına sokmak istiyoruz"


Erzurumspor'u ülkenin önde gelen takımlarından biri yapmanın takımın kuruluş hedefi olduğunu anlatan Bilazer, şunları kaydetti:

"Erzurum, her alanda bu ülkenin önde gelen şehirlerindendir. Sanat, kültür, edebiyat ve sporda da böyle olmak zorunda. Erzurumspor'u ülkenin önde gelen kulüpleri arasına sokmak istiyoruz. Erzurum şehri bunu fazlasıyla hak ediyor. Doğru adımlar atarak futbolda Erzurum şehrini, Erzurumspor'u Avrupa haritasına yerleştirmek istiyoruz. Erzurumspor, bunu fazlasıyla kaldırabilecek en öncü kulüplerden biri."

Teknik direktör Bilazer, Erzurumspor taraftarının bu ülkenin belki de en tutkulu taraftar topluluğu olduğunu öne sürerek, kulübün sembolü olan taraftarlardan güç aldıklarını sözlerine ekledi.

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Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 11:18
  1. Büyükşehir Belediye Erzurumspor
  2. Spor Toto 1. Lig
  3. Spor Toto Süper Lig
  4. Teknik direktör Muzaffer Bilazer
  5. transfer

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