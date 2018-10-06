Erzurumspor ilk kez yendi

Süper Lig'in 8. haftasında BB Erzurumspor evinde Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 mağlup ederek bu sezonki ilk galibiyetini aldı. Galibiyet golünü 54. dakikada Taylan Antalyalı kaydetti. Akdeniz ekibinin ise 4 maçlık galibiyet serisi sona erdi.

Kazım Karabekir Stadyumu'nda Aytemiz Alanyaspor'u konuk eden Dadaşlar, karşılaşmadan 1-0'lık galibiyetle ayrılarak şeytanın bacağını kırdı.

İki takımın da pozisyon üretmekte zorlandığı ve oldukça temposuz geçen ilk devre golsüz sona ererken perdeyi 54'te Taylan Antalyalı açtı.

Özer Hurmacı'nın asistinde yayın içinde topla buluşan Taylan, yaptığı sert vuruşla Erzurumspor'a galibiyeti getiren golü kaydetti.

Erzurumspor, bu sonuçla puanını 5'e çıkarken 4 maçlık galibiyet serisi sona eren Alanyaspor ise 12 puanda kaldı.