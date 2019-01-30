Erzurumspor galibiyet hasretini dindirmek istiyor





ERZURUM (AA) - FAHRETTİN GÖK - Spor Toto Süper Lig'deki son altı karşılaşmadan galibiyet çıkaramayan Büyükşehir Belediye Erzurumspor, ligin 20. haftasında sahasında ağırlayacağı Çaykur Rizespor'u yenerek üç puan hasretini dindirmek istiyor.

Teknik direktör Mehmet Özdilek'in göreve getirilmesiyle ligin 8. haftasından 13. haftasına kadar Trabzonspor, Kasımpaşa ve Akhisarspor müsabakalarından beraberlik çıkaran mavi-beyazlı takım, Alanyaspor, Göztepe ve Antalyaspor müsabakalarından da galibiyetle ayrılarak 12 puanı hanesine yazdırdı.

Süper Lig'de son galibiyetini 24 Kasım 2018'de sahasında konuk ettiği Antalyaspor'u 1-0 yendiği maçta elde eden Erzurum temsilcisi, ardından üç puana hasret kaldı.



Bu karşılaşmanın ardından düşüşe geçerek Bursaspor'a deplasmanda 2-1, sahasında konuk ettiği Evkur Yeni Malatyaspor'a 3-1 ve Atiker Konyaspor'a da 2-1 mağlup olan Doğu ekibi, Fenerbahçe ile deplasmanda 2-2, evindeki Kayserispor maçından da 1-1 berabere kaldı.

Ligin 19. haftasında Beşiktaş ile deplasmanda yaptığı maçtan 1-1 eşitlikle ayrılan Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un galibiyet hasreti bu sonuçla 6 maça çıktı.





- Çaykur Rizespor maçında 3 puan hedefi





Ligde 17 puanla 17. sırada yer alan Erzurumspor, bir üst basamaktaki Çaykur Rizespor'u, sahasındaki 20. hafta mücadelesinde mağlup ederek çıkış yakalamayı amaçlıyor.

Ara transfer döneminde hareketli günler geçiren mavi-beyazlı ekipte yönetim ise takımın ligde kalabilmesi için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bu süreçte Rashad Muhammed, Kristian Fardal Opseth, Serkan Kurtuluş, Pierre Kanstrup'u kadrosuna katan Samuel Emem Eduok ve Gabriel Obertan ile de prensipte anlaşan yönetim, eksik görülen mevkilere yapılacak transferlerle takımın sezonu iyi bir yerde bitirmesini sağlamaya çalışıyor.





- "Güzel futbolla üç puanı alan taraf olmak istiyoruz"





Büyükşehir Belediye Erzurumspor Sportif Direktörü Zafer Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çaykur Rizespor ile çok önemli bir maça çıkacaklarını belirtti.

Bu maçın puan olarak birbirine en yakın iki takımın mücadelesine sahne olacağını dile getiren Demir, "Final maçlarımızdan birini oynayacağız. Maçtan galibiyetle ayrılmak, güzel futbolla üç puanı alan taraf olmak istiyoruz. Güzel bir maç olacağını düşünüyoruz. Futbol ve centilmenliğin ön planda tutulacağı bir maç temennisindeyiz." dedi.

Demir, diğer takımlarda olduğu gibi Çaykur Rizespor takımı ve yöneticilerini de en güzel şekilde ağırlayacaklarını, Erzurumluların misafirperverliğini göstereceğini aktardı.

Taraftarların da tribünleri dolduracağına ve takımlarına destek vereceğine inandığını anlatan Demir, "Kesinlikle ligde kalacağız. Kendimizi böyle bir baskı altında hissetmedik, hissetmiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.