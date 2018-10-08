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Erzurum'daki yangınla ilgili flaş iddia: Siyah giyimli iki kişi...

Erzurum’da 2011 Dünya Üniversitelerarası Kış Oyunları için yapılan ve 15 Temmuz 2014'te heyelanla göçen, ardından yeniden inşa edilen Atlama Kuleleri'nin bulunduğu Kiremitlik Tepe’de çıkan yangında yaklaşık 50 dönümlük otluk alanın kül olduğu bildirilirken görgü tanığı çocuklar, yangını 15-18 yaş arası siyah giyimli iki kişinin çıkarıp kaçtıklarını söyledi.

08 Ekim 2018 Pazartesi 23:03
Erzurum'daki yangınla ilgili flaş iddia: Siyah giyimli iki kişi...

Erzurum’da2011 Dünya Üniversitelerarası Kış Oyunları için yapılan ve 15 Temmuz 2014'te heyelanla göçen, ardından yeniden inşa edilen Atlama Kuleleri'nin bulunduğu Kiremitlik Tepe’de çıkan yangında yaklaşık 50 dönümlük otluk alan kül oldu.

Yangın, bu akşam saatlerinde meydana geldi. Atlama Kuleleri'nin bulunduğu Kiremitlik Tepe’de çıkan ve rüzgârın etkisiyle kısa sürede büyüyen örtü yangını geniş bir alana yayıldı. Kısa sürede bölgeye giden Erzurum Büyükşehir Belediyesine bağlı çok sayıda itfaiye aracı yangına müdahale etti. Yaklaşık 2 saat süren çalışmaların ardından yangın kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 50 dönüm otluk alan zarar gördü.

Siyah giyimli iki kişi

 

Görgü tanığı çocuklar, yangını 15-18 yaş arası iki kişinin çıkarıp kaçtıklarını söyledi. Çocuklar, “İki kişi geldi, yaklaştılar. İkisi de siyah giyimliydi. Yüzleri görülmüyordu. Verdiler ateşi, biraz yanmaya başladı. Bir tane araba durdu. Bir kişi arabadan indi, onları aşağı doğru kovaladı. Yakalayamadı. Sonra biz gördük yangını, itfaiyeye haber verdik” dediler.

Haber Tarihi: 08 Ekim 2018 Pazartesi 23:03
  1. Erzurum
  2. yangın

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