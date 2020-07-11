Erzurum'daki trafik kazasında biri çocuk 3 kişi yaralandı
ERZURUM (AA) - Erzurum'da meydana gelen trafik kazasında biri çocuk 3 kişi yaralandı.
Muhammet Alkan yönetimindeki plakası belirlenemeyen hafif ticari araç, Erzurum-Ardahan karayolu Oltu ilçe merkezi girişinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole düştü.
Kazada sürücü ile araçta bulunan Harun Aktürk ve 8 yaşındaki Zehra Alkan yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince kaza yerinde müdahale edilen yaralılar, Oltu Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.