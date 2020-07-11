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Aktüel

Erzurum'daki trafik kazasında biri çocuk 3 kişi yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-07-11 16:19:19 -
Erzurum'daki trafik kazasında biri çocuk 3 kişi yaralandı

ERZURUM (AA) - Erzurum'da meydana gelen trafik kazasında biri çocuk 3 kişi yaralandı.

Muhammet Alkan yönetimindeki plakası belirlenemeyen hafif ticari araç, Erzurum-Ardahan karayolu Oltu ilçe merkezi girişinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole düştü.

Kazada sürücü ile araçta bulunan Harun Aktürk ve 8 yaşındaki Zehra Alkan yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince kaza yerinde müdahale edilen yaralılar, Oltu Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

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