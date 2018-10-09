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Erzurum'daki FETÖ operasyonunda 4 kişi cezaevine gönderildi

Erzurum'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına yönelik operasyonda yakalanan 5 şüpheliden 4'ünün tutuklandı.

09 Ekim 2018 Salı 11:30
Erzurum'daki FETÖ operasyonunda 4 kişi cezaevine gönderildi

Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Kaçakçılık ve organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, FETÖ/PDY'nin faaliyetlerinin deşifre edilmesi için esnaf yapılanmasına yönelik yaptığı çalışmalara devam ettiği belirtildi. 
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Haklarında işlem yapılan bazı kişilerin, ailelerine ve firari örgüt şüphelilerine finans sağlamak amacıyla esnaftan himmet adı altında para yardımı topladıkları bilgilerine ulaşılmış ve Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'ye himmet adı altında para toplayan ve para yardımında bulunduğu tespit edilen S.C, O.T, M.I. ve F.D. yakalanmış ve adli makamlara sevk edilerek tutuklanmıştır. B.O. isimli kişi ise serbest bırakılmıştır." 

Haber Tarihi: 09 Ekim 2018 Salı 11:30
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