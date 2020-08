Erzurum'da yoğun bakım çalışanlarından "maske, mesafe ve hijyen" mesajı

Erzurum İl Sağlık Müdürü Gürsel Bedir: - "(Kovid-19 hastalarının tedavi gördüğü yoğun bakım ünitesi) İçeride her bir odada bir nefes sıhhat için mücadele eden insanlar var. 30 yaşında olan da var, 80 yaşında olan da. Eğer onların durumlarını görebilseydi insanlar, nefes aldıkları her bir an için Yaradan'a şükrederlerdi" - "Her ne olursa olsun bir an için bile maskenizi çıkartmayın. Mesafe, el hijyeni ve diğer bütün kurallara uyun. Bu virüs farklı bir şey, ona fırsat vermeyin"