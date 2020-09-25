Erzurum'da yıldırım isabet eden kişi hayatını kaybetti
Erzurum'un Şenkaya ilçesinde evinin önünde yıldırım isabet eden bir vatandaş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Erzurum'un Şenkaya ilçesinde evinin kapısının önünde otururken yıldırım isabet eden Yaşar Bedir isimli vatandaş hayatını kaybetti.
Evinin önünde yıldırım isabet etti
İlçeye bağlı Yukarı Köşk Mahallesi'nde evinin kapısının önünde bekleyen Yaşar Bedir'in bulunduğu alana yıldırım düştü. Çevredekilerin olayı fark etmesi üzerine Bedir, mahalle sakinlerinin imkanlarıyla Ardahan Göle Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Yaralı vatandaş, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.