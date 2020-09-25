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Yerel Erzurum'da yıldırım isabet eden kişi hayatını kaybetti
Yerel

Erzurum'da yıldırım isabet eden kişi hayatını kaybetti

Erzurum'un Şenkaya ilçesinde evinin önünde yıldırım isabet eden bir vatandaş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-09-25 23:13:00 -
Erzurum'da yıldırım isabet eden kişi hayatını kaybetti

Erzurum'un Şenkaya ilçesinde evinin kapısının önünde otururken yıldırım isabet eden Yaşar Bedir isimli vatandaş hayatını kaybetti.

Evinin önünde yıldırım isabet etti

İlçeye bağlı Yukarı Köşk Mahallesi'nde evinin kapısının önünde bekleyen Yaşar Bedir'in bulunduğu alana yıldırım düştü. Çevredekilerin olayı fark etmesi üzerine Bedir, mahalle sakinlerinin imkanlarıyla Ardahan Göle Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Yaralı vatandaş, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

 

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