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Aktüel

Erzurum'da torpil adı verilen patlayıcı madde satan 2 kişi yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-05-28 18:24:28 -
Erzurum'da torpil adı verilen patlayıcı madde satan 2 kişi yakalandı

ERZURUM (AA) - Erzurum'da iş yerlerinde torpil adı verilen patlayıcı madde satışı yaptıkları iddiasıyla iki kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Rabiaana Mahallesi Deli Ömer ve Recep Akdağ caddelerinde torpil ismi verilen patlayıcı madde atıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Görgü tanıklarının ifadelerine başvuran ekipler, söz konusu maddelerin Ali Paşa Mahallesi'ndeki iki ayrı işyerinde satıldığı bilgisine ulaştı.

Ekipler, cumhuriyet savcılığından alınan arama kararına istinaden bu işyerlerinde yaptıkları aramada 8 bin 280 patlayıcı madde torpil ele geçirildi.

Olayla ilgili iki işyeri sahibi gözaltına alındı.


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