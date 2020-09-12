Erzurum'da tedavisini tamamlayan koronavirüs hastası alkışlarla servise alındı

ERZURUM (AA) - Erzurum'da, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandıktan sonra entübe durumuna gelen 52 yaşındaki kişinin, tedavisinin ardından alkışlarla normal servis odasına alındığı bildirildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Erzurum Şehir Hastanesine başvurarak, Kovid-19 testi yaptıran 52 yaşındaki M.Y'nin test sonucu pozitif çıktı.

Hastanede tedavisine başlanan M.Y, durumunun ağırlaşması üzerine yoğun bakıma alınarak entübe edildi.

M.Y. yaklaşık 10 gün boyunca entübe halde yoğun bakım alarak doktorların ve sağlık çalışanların gayretleriyle virüsü yendi ve entübasyondan çıkarıldı.

Ciddi yaşam mücadelesi vermenin ardından sağlığına kavuşan M.Y., doktor ve sağlık çalışanlarının alkışları eşliğinde yoğun bakımdan alınarak servise çıkarıldı.

M.Y. kendisiyle yakından ilgilenen sağlık çalışanlarına yaptırdığı çiçekle teşekkür etti.

İl Sağlık Müdürü Gürsel Bedir, hastalarının iyileştiğini görmenin kendilerini mutlu ettiğini belirterek, "İyileşen her bir hasta, diğer hastalara bakma anlamında bizi daha çok motive ediyor ve güç veriyor. Pandeminin başından beri büyük özveri gösteren her bir arkadaşıma ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Onlar bizim kahramanlarımız." ifadelerini kullandı.