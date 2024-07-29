Erzurum'da tarihi eser ahır oldu! Valilik'ten açıklama geldi

Erzurum Valiliği, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 2025 Turizm Başkenti seçilen Erzurum’un tarihi ve kültürel simgelerinden Aziziye ve Mecidiye Tabyalarına inek bağlanmasıyla ilgili açıklama yaptı. Valilik, sorumlular hakkında işlem başlatıldığını duyurdu.

Erzurum’un tarihi ve kültürel simgelerinden olan Aziziye ve Mecidiye Tabyaları, skandal inek bağlama görüntüleri ile gündeme gelmişti. Görüntülerin medyada yer almasının ardından valilik açıklama yaptı. Valilikten yapılan açıklama şöyle:

"HAYVANLAR MİLLİ PARK SINIRLARINDAN TAHLİYE EDİLMİŞTİR"

"Olayın yaşandığı gün işletmeci tarafından olaya anında müdahale edilmiştir. Hayvan sahipleri ve çobanlar tarafından işletmeciye mukavemet gösterilmesi sonucu yaşanan tartışmanın, Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğümüze bildirilmesi üzerine ilgili personel derhal olay yerine intikal etmiş; hayvan sahipleri ve çobanlar tarafından kurum personeline de mukavemet gösterilmesi sonucunda olay yerine polis ekipleri davet edilmiştir. Polis ekiplerinin olaya hızlı ve etkin bir şekilde müdahalesiyle hayvan sahipleri hakkında gerekli yasal işlemler yapılmış ve hayvanlar, Milli Park sınırlarından tamamen tahliye edilmiştir.

ADLİ MAKAMLARA GEREKEN BİLGİLENDİRME YAPILDI

Sosyal medyada paylaşılan fotoğraf ve videolar güncel olmayıp, söz konusu fotoğraf ve videoların olayın yaşandığı tarihten önce işletmeci tarafından şikâyet ve iddiasını ispat amacıyla çekilen ve polis merkezine intikal ettirilen fotoğraf ve videolar olduğu tespit edilmiştir. Bahse konu olaya ilişkin adli makamlara gerekli bildirimler yapılmış olup, işletmeci tarafından savcılığa suç duyurusunda bulunulmuş; ayrıca konuyla ilgili süreç Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğümüz tarafından da takip edilmektedir. Ayrıca ifade etmek gerekir ki, Nene Hatun Tarihi Milli Parkı sınırları yakınında çok sayıda yerleşim yeri bulunduğu bilinmekte olup, Milli Park sınırını çevreleyen ihataya zarar verilerek boşluklar oluşturulduğu ve hayvanların buradan Milli Park’a sokulduğu tespit edilmiştir. Söz konusu ihatanın tamamlanması ve eksik yerlerin tamiratı için ihaleye çıkılmış olup, 22 Temmuz 2024 tarihinde yer teslimi yapılarak işe başlanılmıştır"

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