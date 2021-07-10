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Gündem Erzurum’da sel ve heyelan meydana geldi
Gündem

Erzurum’da sel ve heyelan meydana geldi

Erzurum'da sağanak sonrası meydana gelen sel ve heyelan nedeniyle Şenkaya-Göle kara yolu kapandı. Kara yolu 2 saatlik çalışmanın ardından ulaşıma açıldı.

Yeniakit Publisher
2021-07-10 21:15:00 -
Erzurum’da sel ve heyelan meydana geldi

Kentin kuzey kesimlerinde aralıklarla devam eden sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. Şenkaya ilçesinde etkili olan şiddetli sağanak sonrası Şenkaya-Göle kara yolunda sel ve heyelan meydana geldi. Taş, toprak ve sel suları nedeniyle yaklaşık 2 saat ulaşıma kapanan kara yolu, ekiplerin iş makineleriyle yaptığı çalışma sonrası kontrollü açıldı. Araç kuyruğunun oluştuğu kara yolunda polis ve jandarma ekipleri önlem aldı.

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