THY - Trabzon
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Erzurum'da salyangozu andıran kaya şaşırtıyor

Erzurum'un Oltu ilçesi Kayaaltı Mahallesi'nde salyangozu andıran kaya, dikkat çekiyor.

03 Mayıs 2018 Perşembe 10:04
Erzurum'da salyangozu andıran kaya şaşırtıyor

Kayaaltı Mahallesi'nde 1 metre 40 santim uzunluğunda ve 90 santim yüksekliğindeki kaya, görenleri şaşkına çeviriyor. İlçede yaşayan Rüştü Toprak'ın yoldan geçerken tesadüfen gördüğü kayayı salyangoza benzettiğini söyledi.

İlgisini çeken kayayı arkadaşlarına da gösterdiğini belirten Toprak, "Cetvelle ölçtüğümüzde taşın 1 metre 40 santim uzunluğunda, 90 santim yüksekliğinde ve 20 santim de kalınlığında olduğunu belirledik. Bunun bir salyangoz fosili olduğunu düşünüyoruz. Taşın biran evvel uzmanlar tarafından incelenmesini istiyoruz. Define avcıları bunu görürse taşı parçalar veya sağını solunu eşip buraları köstebek yuvasına çevirirler" diye konuştu.

Haber Tarihi: 03 Mayıs 2018 Perşembe 10:04
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İspanya'da Emre Mor depremi!
    1. İspanya'da Emre Mor depremi!
    2. Ortadoğu yeniden karışacak! Merzuk:..
    3. Mezar başında ağlayan kızın gizemini..
    4. Nisan ayı enflasyon rakamları açıkladı
    5. Erzurum'da salyangozu andıran kaya..
    6. Dünya devi Serdar Aziz'e kancayı taktı
    7. Meksika'da şiddet olayları 11 bin..
    8. Kuzey Kore, üç tutuklu Amerika..
    9. Kılıçdaroğlu, başdanışmanlarını..
    10. İran'a darbe üstüne darbe!
    11. 6 yaşındaki çocuğu öldüren katil:..
    12. Petrolün varili 73 doların üzerinde..
    13. Tetiği çektiler! İran'ı kuşatma başladı
    14. Afrin'de hastaların yaralarını Türkiye..
    15. Bu fotoğraf Şırnak'ta çekildi!..
    16. Demba Ba koptu geliyor! 1+1 yıllık..
    17. Muhalefetin ittifakıyla ilgili yeni..
    18. 2023 vizyonu için Güney Kore ile iş..
    19. Halime Hatun gerçekte nasıl öldü? İşte..
    20. İlber Ortaylı: Türk ve Moğolların..
    Kosovalı Başbakanın gerçek yüzü: Müslüman değiliz, Türkler de...
    Kosovalı Başbakanın gerçek yüzü: Müslüman değiliz, Türkler de...
    Veriler açıklandı... Avrupa veled-i zina kaynıyor!
    Veriler açıklandı... Avrupa veled-i zina kaynıyor!
    Kılıçdaroğlu'ndan Ali Babacan'a adaylık teklifi!
    Kılıçdaroğlu'ndan Ali Babacan'a adaylık teklifi!
    Sınırda hareketlilik! Sınırı geçince Yunanistan göz altına aldı
    Sınırda hareketlilik! Sınırı geçince Yunanistan göz altına aldı
    Cumhurbaşkanı başdanışmanından genel af önerisi!
    Cumhurbaşkanı başdanışmanından genel af önerisi!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Ertuğrul Bey, Halime Hatun'dan sonra evlendi mi? Ertuğrul Gazi'nin kaç eşi vardı?
    Ertuğrul Bey, Halime Hatun'dan sonra evlendi mi? Ertuğrul Gazi'nin kaç eşi vardı?
    Çin Devlet Radyosu: CHP'nin adayı Aziz Sancar...
    Çin Devlet Radyosu: CHP'nin adayı Aziz Sancar...