Erzurum’da restoranlar açıldı, Dadaşlar cağ kebabına koştu

Erzurum’da iki buçuk ay sonra yeni normalleşme sürecinin başlamasıyla restoranlar açıldı, Erzurumlu vatandaşlar ise Erzurum’a özgü en önemli lezzetlerden biri olan “cağ kebap”a akın etti.

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüsten korunmak için alınan önlemler kapsamında Türkiye’de 17 Mart’ta kapatılan restoranlar bugün açıldı. Dadaşlar restoranların açılmasıyla birlikte uzun süredir özlem duydukları cağ kebabına kavuştu. Bugün itibariyle yeni normalleşme sürecinin başladığı Erzurum’da restoranların açılmasıyla cağ kebap salonlarında da yoğun kalabalık oluştu. Koç Cağ Kebap Salonu’da Dadaşların özlemini gidermek için korona virüs tedbirleri kapsamında müşterilerini ağırladı. Cağ kebap yemek için gelen müşterilere girişte dezenfektan sıkıldı, işletme yetkilileri tarafından maskesi olmayan müşterilere ise maske verildi. 2.5 metre mesafelerle konulan masalarda Dadaşlar uzun süredir hasret kaldıkları cağ kebap yemenin keyfini çıkardı. Cağ kebaplarının şiş fiyatları ise 7 ila 12 lira arasında değişiyor.

Vatandaşlar, “45 gündür cağ kebap yemiyorduk, bugün geldik. Sosyal mesafeye uyarak, dezenfektan sıkarak, maske takarak arkadaşlarla geldik. Özlemiştik, çok da güzel oldu. 2.5 ay önce son kebabımızı yemiştik. Bu sürede ne kadar lüks yaşadığımızı fark ettik” şeklinde konuştu.

Kurallara titizlikle uyduklarını ifade eden Koç Cağ Kebabı İşletme Müdürü Cengiz Meral, “Açarken sabah salonu dezenfektan ettirdik. Kurallara uygun olarak masalarımızın aralarını genişlettik, personelimize eğitim verdik hijyen ve gelen misafirlerimize mesafeli olma konusunda. Gelen misafirlerimize dezenfektan sıkıyoruz, maskesi yoksa maske veriyoruz. Masalarda ise 2-3 kişi oturulmasına izin veriyoruz” diye konuştu.

Koç Cağ Kebabı işletme sahibi Kemal Koç ise kurallara uyduklarını ve vatandaşların cağ kebabını özlediğini söyledi.

Oğlak veya kuzu etinden yapılan cağ kebap geleneksel olarak Erzurum’un Oltu ilçesinde yapılıyor. Cağ kebap önceden terbiye edilmiş etin yatık bir şişe geçirilip odun ateşi üzerinde pişirilmesiyle hazırlanıyor. Kebabın cağ (veya bico) adı verilen şişler kullanılarak servis yapıldığından bu adı aldığı biliniyor.