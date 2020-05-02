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Aktüel

Erzurum’da polis ekipleri 8 bin 850 paket kaçak sigara yakaladı, ardından sosyal mesafeli öz çekim yaptı

Erzurum’da polis kontrol noktasında durdurulan bir Tırda rulo halde sarılmış olan muşambaların içerisinde piyasa değeri 116 bin 750 lira olan 8 bin 850 paket kaçak sigara yakalandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-02 00:37:34 -
Erzurum’da polis ekipleri 8 bin 850 paket kaçak sigara yakaladı, ardından sosyal mesafeli öz çekim yaptı

Erzurum’da polis kontrol noktasında durdurulan bir Tırda rulo halde sarılmış olan muşambaların içerisinde piyasa değeri 116 bin 750 lira olan 8 bin 850 paket kaçak sigara yakalandı. Polis ekipleri ele geçirdikleri sigaralarla “Evde Kal” yazarak öz çekim yaptı.


Edinilen bilgilere göre Aşkale Polis Kontrol Noktasında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından icra edilen yol kontrol ve uygulaması esnasında durdurulan A.D. isimli sürücüye ait olan ve Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinden geldiği öğrenilen 04 D 3143 plakalı Tırın dorsesinde rulo halde sarılmış olan 15 adet muşamba içerisinde piyasa değeri 116 bin 750 lira olan 8 bin 850 paket kaçak sigara yakalandı.


Polis ekipleri ele geçirilen sigaralarla “Evde Kal” yazıp, ardından sosyal mesafe kuralına uyarak öz çekim yaptılar.

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