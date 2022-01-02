Erzurum’da okullar tatil mi? Erzurum’da yarın okullar tatil olacak mı? 3 Ocak 2022 Pazartesi okullar tatil mi?

Erzurum’da okullar tatil mi? Kar yağışının etkili olduğu illerden biri de Erzurum oldu. Yurdu etkisi altına alan soğuk ve yağışlı hava hayatı olumsuz etkiliyor. Peki Erzurum’da okullar tatil edildi mi? Erzurum’da okullar tatil mi? Erzurum’da yarın okullar tatil olacak mı? 3 Ocak 2022 Pazartesi Sivas'ta okullar tatil mi? İşte Valilik tarafından yapılan son dakika açıklaması.

Erzurum hava durumu nasıl? Hava sıcaklığının sıfırın altında 3 derece ölçüldüğü Erzurum'da sabaha doğru etkili olan kar yağışı, aralıklarla devam ediyor. Sabah saatlerinde başlayan yağışla kent merkezinde kar kalınlığı, 5 santimetreye yaklaştı. Kentte binaların çatıları, park halindeki araçların üstü ile cadde, sokak ve parklar beyaz örtüyle kaplandı. Karayolları ile Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yollarda tuzlama ve kar küreme çalışması başlattı.

Erzurum’da yarın okullar tatil mi?

Erzurum’da yarın okullar tatil mi? Erzurum’da 3 Ocak’ta okul tatil edildi mi? Erzurum’da kar tatili olur mu? sorusu Erzurum’da okula gidecek olan öğrenciler ve veliler tarafından soruluyor. Erzurum’da 3 Ocak 2022 Pazartesi günü için herhangi bir tatil açıklaması gelmedi. Aksi bir duyuru gelene kadar Erzurum’da okullar 3 Ocak’ta açık olacak. İlçe bazlı olarak kar tatili kararları için Kaymakamlık duyuruları yakından takip edilmeli.

Erzurum hava durumu!

Yeni yılın ilk gününde Erzurum'da en düşük hava sıcaklıkları şöyle ölçüldü: "Erzurum merkez eksi 11.4, Çat eksi 15.5, Şenkaya eksi 9, Uzundere eksi 4.1, Tortum eksi 7.6, Tekman eksi 21.7, Pazaryolu eksi 5.5, Pasinler eksi 14.3,Olur eksi 4.9, Oltu eksi 6.2, Narman eksi 6.9, Köprüköy eksi 13.9, Karaçoban eksi 14.3, Karayazı eksi 13.6, İspir eksi 4.5, Pınıs eksi 20.6, Horasan eksi 14.9, Aşkale eksi 12.5, Aziziye eksi 14.1"