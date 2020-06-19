  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kültür - Sanat

Erzurum’da Korana günlerinde sosyal mesafeli fasıl etkinliği

Erzurum’da Korona virüs tedbirleri üst seviyede devam ederken, Dadaşlar fasıl ekibi korana günlerinde sosyal mesafeli fasıl etkinliği ile Erzurumluları stresten uzaklaştırıyor.

Yeniakit Publisher
2020-06-19 11:17:53 -
Erzurum’da Korana günlerinde sosyal mesafeli fasıl etkinliği

Erzurum’da Korona virüs tedbirleri üst seviyede devam ederken, Dadaşlar fasıl ekibi korana günlerinde sosyal mesafeli fasıl etkinliği ile Erzurumluları stresten uzaklaştırıyor.


Erzurum Rabia Ana Mahallesi Yoncalık semtinde bulunan Kıyasettin Temelli Kültür ve Sanat Merkezi’nde sahne alan Dadaşlar Fasıl ekibi, sosyal mesafe kurallarına uyarak verdiği konserde Erzurumluları virüs stresinden bir nebzede olsa uzaklaştırıyor.


Celil Kalkan, Fikret Şimşek, Osman Kutlu, Ahmet Şengül, Engin Varol, Kemal Yabancıoğlu’ndan oluşan Erzurum Dadaşlar Fasıl Ekibi, haftada bir gün merkezde Erzurumlularla buluşuyor.


Kıyasettin Temelli Kültür ve Sanat Merkezi’nde Erzurumlulara özel bir gece yaşatan Erzurum Dadaşlar Fasıl Ekibi solistlerinden Celil Kalkan, “Amacımız Erzurum’un unutulmaya yüz tutulmuş türkülerini tekrar hayata geçirmek ve unutulan bu müzikleri bizden sonraki nesillere aktarabilmek amacındayız. Sazlı ve sözlü haftada bir gün dinleyici ve izleyicisiyle bir araya gelen fasıl ekibinin başka bir amacı da meclise gelen küskünleri ve dargınları barıştırmak, ayrıca Erzurum’da birbirini seven gençlerin sevgilerine ortak olmak, anne ve babalarına gençlere yardımcı olma adına ön ayak olmak, ayrıca 2020 yılında dünyayı etki altına alan Covid-19 Pandemi virüsü nedeniyle haftada bir gün bizleri dinlemeye gelen konuklarımızın sosyal mesafeye uygun şekilde oturmaları sağlamak, limonlu çaylarını yudumlarken bizleri dinlemelerini sağlamak” diye konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2014 model Fiat Linea
Satılık 2014 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı