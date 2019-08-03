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Erzurum’da kişi başına düşen nakdi kredi tutarı 14 bin 339 TL oldu

BDDK İllere Göre Seçilmiş Bankacılık Sektörü Verileri (FİNTÜRK-Finansal Türkiye Haritası) 2019 6’ıncı dönem sonuçları açıklandı.

03 Ağustos 2019 Cumartesi 18:09
Erzurum’da kişi başına düşen nakdi kredi tutarı 14 bin 339 TL oldu

BDDK İllere Göre Seçilmiş Bankacılık Sektörü Verileri (FİNTÜRK-Finansal Türkiye Haritası) 2019 6’ıncı dönem sonuçları açıklandı. Erzurum’da yılın ilk altı ayında, faal yurtiçi banka şube sayısı 72 olurken, şube başına düşen nüfus 10 bin 664 kişi olarak kaydedildi.


ERZURUMDÖNEMSEL VERİLERİ


FİN TÜRK 2019-6’ya göre ocak- haziran döneminde Erzurum’da kişi başına düşen nakdi kredi tutarı 14 bin 339 TL oldu. BDDK verilerine göre, kişi başına takipteki alacağın 564,4 TL olarak kaydedildiğidönemde kişi başına düşen tasarruf mevduatı 3 bin 636 TL, kişi başına düşen toplam mevduat ise 5 bin 219 TL olarak belirlendi.


ERZURUM TAŞIT VE KONUT KREDİLERİ


Erzurum’da dönem içinde 31 milyon 28 bin TL tutarında taşıt, 870 milyon 622 bin TL tutarında da konut kredisi kullanımı gerçekleşti. Kullanılan tüketici kredisi tutarı ise 1.2 milyar TL, kredili mevduat hesabı tutarı ise 115,3 milyon TL oldu. Bireysel kredi kartları üzerinden kullanılan kredi meblağı ise 571,4milyon TL olarak kaydedildi.


TAKİPTEKİ KREDİLER


BDDK FİNTÜRK 2019-6’ıncı dönem iller sektör bazlı kredi verilerine göre takipteki kredi alacakları içinde tüketici kredileri ilk sırayı aldı. Veriler bazında Erzurum’da takipteki taşıt kredisi tutarı bir milyon 607 bin TL, takipteki konut kredisi tutarı 7 milyon 448 bin TL ve takipteki diğer tüketici kredileri toplamı ise 65 milyon 249 bin TL olarak aktarıldı.


ERZURUM NAKDİ KREDİ


FİNTÜRK Erzurum verilerine göre, toplam nakdi kredi tutarı 11 milyar 443 milyon TL oldu. İlde kullanılan nakdi kredi toplamı 11 milyar 10 milyon TL olarak kaydedilirken, takipteki nakdi kredi tutarı ise 433 milyon 378 bin TL olarak açıklandı. Erzurum’da dönem itibariyle gayri nakdi kredi toplamı ise 1.3 milyar TL olarak bildirildi.


ERZURUM MEVDUAT


FİNTÜRK verilerine göre Erzurum’da dönem bazında tasarruf mevduatı toplamı 2.7 milyar TL,TL cinsinden tasarruf mevduatı toplamı1.5 milyar TL, döviz cinsinden tasarruf mevduatı toplamı 1.2 milyar TL oldu.Diğer mevduatın 1.2 milyar TL olduğu Erzurum’da TL cinsinden diğer mevduat tutarı1.0 milyar TL, döviz cinsinden ise 179,9 milyon TL olarak kaydedildi. İl toplam mevduatı ise 4,0 milyar TL olarak aktarıldı.

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Haber Tarihi: 03 Ağustos 2019 Cumartesi 18:09
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