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Aktüel Erzurum'da kentsel dönüşümle yapılan 279 konut ve dükkan hak sahiplerine verildi
Aktüel

Erzurum'da kentsel dönüşümle yapılan 279 konut ve dükkan hak sahiplerine verildi

Yeniakit Publisher
2020-10-20 16:52:55 -
Erzurum'da kentsel dönüşümle yapılan 279 konut ve dükkan hak sahiplerine verildi

ERZURUM (AA) - Erzurum'da kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında inşa edilen 264 konut ile 15 dükkan, törenle hak sahiplerine teslim edildi.

Erzurum Büyükşehir Belediyesince Yakutiye ilçesi Kavak Mahallesi'nde yapımı tamamlanan konut ve dükkanların hak sahiplerine teslimi için tören düzenlendi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, burada yaptığı konuşmada, vatandaşa hizmetin bir vefa, cesaret, gayret ve emek işi olduğunu söyledi.

Emeği, aşkı ve gayreti bulunmayanın hizmette de başarı kazanmasının mümkün olmadığını belirten Sekmen, şunları kaydetti:

"Liderimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, çalışkanlığı, gayreti, heyecanı ve o dik duruşuyla bizlere her zaman örnek oldu, olmaya da devam ediyor. Önceden buradan her geçtiğimde Allah korusun, 'Erzurum'da 4,5-5 şiddetinde deprem olsa bu binalar yerle bir olur.' diye endişe ediyordum. Hamdolsun bugün o binalar gitmiş yerine 6 bloklu muazzam, depreme dayanıklı, sağlıklı yaşam alanları oluşmuş. Emeği geçen mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bugün 15 dükkan ile 264 konutun anahtar teslim töreninde bir aradayız. Konutlarımızın yanı başına bir cami de kazandırdık. Caminin hemen yanına 7 dönümlük alana park yapacağız."

Sekmen, vatandaşlara, konutların altındaki iş yerlerinde en az 100 kişinin istihdam edileceği terlik üretim tesisi açılacağı müjdesini verdi.

Vali Yardımcısı Hamdullah Suphi Özgödek de konutların yapımında emeği geçen herkese teşekkür etti.

Konuşmaların ardından hak sahiplerine anahtarları protokol üyelerince teslim edildi.

Törene, AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz, ilçe belediye başkanları, partililer ile çok sayıda vatandaş katıldı.




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