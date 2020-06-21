  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Erzurum'da kaybolan kadın 10 saat sonra bulundu

Yeniakit Publisher
2020-06-21 14:14:05 -
Erzurum'da kaybolan kadın 10 saat sonra bulundu

ERZURUM (AA) - Erzurum'da, oğlunun evine gitmek üzere evinden ayrılan ve bir daha haber alınamayan 78 yaşındaki Mercan Alptekin, ekiplerin 10 saat süren çalışması sonucu bulundu.

Narman ilçesinin Başkale mahallesinde, dün saat 18.00 sıralarında evinden ayrılan ve akli dengesi yerinde olmadığı ileri sürülen Alptekin'den haber alamayan ailesi, jandarma ile Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerine haber verdi.

Yaklaşık 2 bin 200 metre rakımdaki mahallede, sağanak yağmura rağmen çalışma yapan ekipler, hava sıcaklığının 4 dereceye kadar düştüğü bölgede, mahalle sakinlerinin de desteğiyle kadının bulunması için çaba gösterdi.

İl Jandarma Komutanlığından arama kurtarma köpeğinin de katıldığı aramada, yaşlı kadın 10 saat süren çalışmalar sonucu Yonca tarlasında bitkin bir halde bulundu.

Alptekin, mahalleye gelen 112 ekiplerince gözlem altında tutulmak üzere Narman Devlet Hastanesine götürüldü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Volkswagen Passat
Satılık 2016 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı