0553 313 94 23

Erzurum'da katliam gibi kaza! 2'si çocuk 5 ölü!

Erzurum'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç, 5 metre yüksekliğindeki menfez duvarına çarptı.

09 Eylül 2019 Pazartesi 10:20
Erzurum'da katliam gibi kaza! 2'si çocuk 5 ölü!

Kaza, saat 06.00 sıralarında, Erzurum- Tortum Karayolu'nun Karagöbek Mahallesi Mevkii'nde meydana geldi. Erzurum'dan Tortum'a giden Umut Yasak'ın kullandığı 08 YD 488 plakalı hafif ticari araç, bir anda kontrolden çıkarak, 5 metre yüksekliğindeki menfez duvarına çarptı.

ÖLENLERİN İSİMLERİ BELLİ OLDU

Kazada sürücü Umut Yasak, eşi Birgül Yasak ile beraberlerinde bulunan Nurgül Öztürk ve çocukları Salih Öztürk (8) ve Elif Öztürk (7) yaşamını yitirdi. 



SAVCI İNCELEME YAPTI

Savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından 5 kişinin cansız bedenleri, Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 10:20
  1. trafik kazası
  2. Kaza
  3. Erzurum
  4. Savcı
  5. Devlet Hastanesi
  6. katliam gibi kaza
  7. menfez duvarı
  8. GÜNCEL Haberleri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'yı ziyaret etti
    1. Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı..
    2. Erzurum’da trafik kazası: 1 ölü, 6..
    3. 16 yaşındaki genç kızdan haber..
    4. Anadolu Efesli Micic'in acı günü
    5. Netanyahu, Johnson'a 'Boris Yeltsin'..
    6. Haliliyeli öğrenciler Göbeklitepe’yi..
    7. Kavacık’ta üniversitede çıkan yangın..
    8. Yunusemre güreş takımı Türkiye..
    9. Özel Harekat Şube Müdürü'nü şehit eden..
    10. British Airways pilotları iki günlük..
    11. ABD’de Çin’in Doğu Türkistan’daki..
    12. Salihli Belediyespor ilk hazırlık..
    13. Başkan Dinçer, yeni eğitim öğretim..
    14. Sağlık Müdürü Hülür: "İntihar 15-35..
    15. Zonguldak'ta iki hafta önce..
    16. Sinop’ta şüpheli orman yangını
    17. Adıyaman’da sahabe coşkusu!
    18. Siverek’te yol yapım çalışmaları..
    19. ABD'den YPG işgalindeki bölgeye..
    20. Akhisar Geleneksel 27. Açık Satranç..
    21. Toplu tecavüz sanıkları üçüncü kez..
    22. Büyükçekmece Belediyesi okula destek..
    23. Yolcu otobüs seyir halindeyken alev..
    24. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi..
    25. Emniyet'te yeniden yapılanma
    26. Türk kızı Melis Bilici, Almanya’da..
    27. Kaşıkçı'yı öldüren İnfaz timinin kan..
    28. "BAE Tunus'un ulusal egemenliğini..
    29. Japonya'da tayfun: 1 ölü
    30. Avrupa kulüpleri Vedat Muriç'e teklif..
    Erdoğan'ın asıl tepkisi Abdullah Gül'edir
    Erdoğan'ın asıl tepkisi Abdullah Gül'edir
    Kayyımı duyunca tatili bırakmıştı... İmamoğlu'ndan Soylu'nun sözlerine dair açıklama!
    Kayyımı duyunca tatili bırakmıştı... İmamoğlu'ndan Soylu'nun sözlerine dair açıklama!
    'Susamam' klibine AK Partili Hamza Dağ'dan tokat gibi cevap
    'Susamam' klibine AK Partili Hamza Dağ'dan tokat gibi cevap
    Esed rejiminden skandal tehdit! 'Reddediyoruz, engellemekte kararlıyız'
    Esed rejiminden skandal tehdit! 'Reddediyoruz, engellemekte kararlıyız'
    Metin Külünk'ten Meral Akşener'e dikkat çeken soru: Siz mi organize ediyordunuz?
    Metin Külünk'ten Meral Akşener'e dikkat çeken soru: Siz mi organize ediyordunuz?

    Günün Karikatürü

    8 Eylül 2019
    Sosyal medyadan paylaşıldı! Başkan Erdoğan havadan inceledi
    Sosyal medyadan paylaşıldı! Başkan Erdoğan havadan inceledi
    CHP'liler AK Parti'nin kurduğu 7 bin kameralık güvenlik sistemini de sahiplendi: Teşekkürler Ekrem Başkan!
    CHP'liler AK Parti'nin kurduğu 7 bin kameralık güvenlik sistemini de sahiplendi: Teşekkürler Ekrem Başkan!