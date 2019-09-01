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Erzurum’da Karakucak Güreşleri başladı

Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen 6.

01 Eylül 2019 Pazar 16:02
Erzurum’da Karakucak Güreşleri başladı

Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen 6. Uluslararası Altın Kemer Karakucak Güreşleri tüm heyecanıyla Erzurum’da başladı. Güreş festivalinde 600 sporcu yer aldı.


Murat Ertürk Er Meydanı’nda düzenlenen etkinlikler, bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla start aldı. Mehteran Takımı ve halk oyunları gösterisi ile birlikte festivale katılan güreşçiler, davul ve zurna eşliğinde meydanda rakipleriyle karşılaştı. Karakucak Güreşleri’ne Türkiye, İran, Azerbaycan ve Gürcistan’dan toplam 600 sporcu katıldı. Güreşçiler yaş, kuvvet ve ustalıklarına göre kategorilere ayrıldı. Katılımın yoğun olduğu etkinlikte, seyirciler güreşçileri dikkatle izledi. Dereceye girebilmek için kıyasıya güreşen pehlivanların mücadeleleri ise göz doldurdu.


Düzenlenen etkinlik hakkında gazetecilere açıklama yapan Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, “6’ncısını düzenlediğimiz Uluslararası Erzurum Karakucak Güreşleri başladı. 2014’de başlamıştık, 6’ncısına ulaştık aksatmadan bugüne kadar geldik. Her yıl artan bir şekilde devam ediyor. Özel de bir alan oluşturduk. 5 bin kişinin oturabileceği, rahat seyir yapabileceği bir yer oluşturduk. Önceden seyircilerimiz çimlerde oturarak izliyorlardı. Şimdi tribünlerde vatandaşlarımız oturup, güreşleri izleyebiliyorlar. Türkiye, Azerbaycan, İran, Gürcistan’dan olmak üzere 600 güreşçi bu meydanda karşılaşacak. Şehrimiz spor şehri, ata sporlarını yaşatmamız gerek” diye konuştu.


Düzenlenen etkinliğe, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Aziziye Belediye Başkanı Muhammet Cevdet Orhan, Atatürk Üniversitesi Rektörü Ömer Çomaklı ve vatandaşlar katıldı.


Müsabakalar sonunda altın kemerin sahibi belirlenecek.

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Haber Tarihi: 01 Eylül 2019 Pazar 16:02
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