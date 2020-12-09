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Aktüel Erzurum'da kar timleri iş başında
Aktüel

Erzurum'da kar timleri iş başında

Yeniakit Publisher
2020-12-09 15:30:55 -
Erzurum'da kar timleri iş başında

ERZURUM (AA) - Kar yağışının etkili olduğu Erzurum'da Büyükşehir Belediyesine bağlı "kar timleri" ulaşımda aksama yaşanmaması için karla mücadele çalışması yürütüyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, kentte dün akşamdan itibaren etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle belediyeye bağlı "kar timleri"nin kırsal alan, ana arterler, cadde ve sokaklarda karla mücadele çalışmasına başladığı aktarıldı.

Kar timlerinin araç ve yaya trafiğinin bulunduğu bölgeleri kardan temizlediği belirtilen açıklamada, karla mücadelede görev yapacak timlerin, ekipmanıyla 7 gün 24 saat esasıyla göreve hazır hale getirildiği kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, kış mevsimine hazır olduklarını belirtti.

Belediyede görevli ekiplerin, kar yağışı sonrası karla mücadele çalışmasına başladığını aktaran Sekmen, şunları kaydetti:

"İl genelinde karla mücadele çalışmalarını yaklaşık 1500 personel ve 1000 araçla gerçekleştireceğiz. Hemşerilerimiz kapalı köy yolları ve ulaşımda yaşanan olası bir problemde Büyükşehir Belediyemizin 444 16 25 numaralı çağrı merkezini arayabilirler. 2020-2021 kış sezonunun Erzurum’a sağlık, bereket ve güzellikler getirmesini arzu ediyoruz. Vatandaşlarımızın sorun yaşamaması ve kış mevsimini güzel bir şekilde geçirmeleri için tüm imkanlarımızı bu yıl da halkımızın hizmetine seferber edeceğiz."

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