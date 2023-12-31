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Yaşam Erzurum'da kadın 4.kattan düştü
Yaşam

Erzurum'da kadın 4.kattan düştü

Yeniakit Publisher
2023-12-31 17:41:00 -

Erzurum’un Yakutiye ilçesinde bir katın apartmanın 4.katından düştü

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde bulunan bir apartmanın 4. katından düşen şahıs ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kadının hayati tehlikesi bulunduğu belirtildi. B. Özdemir (26), Kurtuluş Mahallesi Orhangazi Caddesi'ndeki 7 katlı apartmanın 4. katında bulunan annesinin oturduğu evin penceresinden düştü. Yaralanan kadın, sağlık ekiplerince Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme ve soruşturmasını devam ettiriyor.

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