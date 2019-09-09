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Erzurum’da ilk ders zili çaldı

Erzurum’da 150 bin öğrenci 2019-2020 eğitim ve öğretim yılına merhaba dedi.

09 Eylül 2019 Pazartesi 12:55
Erzurum’da ilk ders zili çaldı

Erzurum’da 150 bin öğrenci 2019-2020 eğitim ve öğretim yılına merhaba dedi. İlk ders zilini çalan Vali Okay Memiş, öğretmenlerden öğrencilere karşı eşit mesafede olmalarını istedi. Vali Memiş, “Sınıfınızdaki çocukların ekonomik durumunun hiçbir önemi yok. Bütün öğrencilere, öğretmenler olarak eşit mesafede olmak zorundasınız.” diye konuştu.


Erzurum’da 2019-2020 eğitim ve öğretim yılının başlaması nedeniyle merkez Palandöken ilçesinde bulunan Polis Amca İlkokulunda bir tören düzenlendi. Törene katılan Vali Okay Memiş, Yeni eğitim ve öğretim yılının hayırlı olması temennisinde bulunarak, Erzurum’da 150 bin öğrenci ve 11.500 öğretmenle eğitime başladıklarını bildirdi.


“Bütün çocukları kucaklamak zorundasınız”


“Öğretmenlerimizden bütün öğrencilere karşı eşit ve tarafsız olmalarını bekliyoruz” diyerek sözlerini sürdüren Vali Memiş, şu ifadeleri kullandı:


“Sınıfınızdaki çocukların ileride ne olacağı hiç biriniz tahmin edemezsiniz. Eğitim hayatı çok uzun soluklu bir hayat. İlkokulda çok başarılı olan bir öğrenci ortaokulda farklı olabiliyor. Ortaokulda çok başarılı olan bir öğrenci lisede çok farklı olabiliyor. Dolayısıyla siz bütün çocukları kucaklamak zorundasınız. Sınıfınızdaki çocukların ekonomik durumunun hiçbir önemi yok. Bütün öğrencilere, öğretmenler olarak eşit mesafede olmak zorundasınız. Ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün hedef gösterdiği muasır medeniyetler seviyesine çıkmak ve yine Sayın Cumhurbaşkanımızın hedef gösterdiği 2023 hedeflerine ulaşabilmek için işte bu çocuklara ihtiyacımız var. Öğrencilerimizi bilimle, ilimle, fenle ve teknolojiyle yetiştirmek zorundayız. Tabi ki sadece bu eğitim de yeterli olmaz.Aynı zamanda değerler eğitimi vererek ikisini de beraber çocuklarımıza vermek zorundayız.”


Konuşmaların ardından öğrencilerin hazırladığı gösteriler sergilendi. Vali Okay Memiş’in ilk ders zilini çalmasıyla eğitim ve öğretim yılı Erzurum’da başlamış oldu.


Törene; Vali Okay Memiş’în yanı sıra, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fevzi Polat, Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Daire Başkanı Mehmet Fatih Leblebici, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak ve kurum müdürleri ile veliler katıldı.

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Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 12:55
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